手表偵測睡滿7小時卻天天疲憊 醫：10招自我檢測找問題

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
睡滿7小時還是覺得累，精神科醫師楊聰財表示，凸顯了「理性數據」與「主觀感受」之間的差異。圖／123RF
睡滿7小時還是覺得累，精神科醫師楊聰財表示，凸顯了「理性數據」與「主觀感受」之間的差異。圖／123RF

40歲陳先生平時工作繁忙，為了監測睡眠狀況，特地戴上手錶睡覺記錄數據。裝置顯示他每晚平均有7小時睡眠，其中約1.5小時為深層睡眠，但他卻長期感到疲憊，白天精神不濟。半年後就醫檢查，確診為「中度睡眠呼吸中止症」，原來半夜大腦為了自救，不斷因呼吸中止而微覺醒，深度睡眠遭到破壞。

精神科醫師楊聰財表示，這案例凸顯了「理性數據」與「主觀感受」之間的差異。醫學上對失眠有客觀定義與診斷依據，例如透過多頻道睡眠檢查（Polysomnography）監測腦波、呼吸與心律；診斷標準則包括入睡時間超過30分鐘、夜間頻繁醒來、總睡眠過短，或睡眠效率低於85%。然而，若患者主觀上長期感覺睡眠品質差、白天功能受影響，即使裝置數據「看似正常」，仍可被視為失眠體驗。

他指出，像睡眠呼吸中止症或不寧腿症候群等疾病，都會反覆打斷深度睡眠，導致白天嗜睡、注意力不集中、情緒不穩。穿戴式裝置只能當作趨勢參考，有時卻無法精準偵測腦波細節，因此可能出現誤導。真正的優質睡眠不只是時間長短，更涵蓋生理修復、情緒整理、社會互動與精神安定等多面向。

楊聰財建議，民眾可以從10個面向檢測睡眠，包括入睡是否超過30分鐘、夜醒頻率、晨間精神、白天嗜睡狀況、情緒變化、穿戴數據趨勢、伴侶回饋是否打鼾或呼吸中止、是否建立睡前放鬆儀式、臥室環境是否舒適，以及是否需要尋求專業睡眠檢查。

楊聰財說，若睡眠困擾每周超過3天、持續3個月以上，應盡早尋求專業協助。完整的睡眠評估必須兼顧理性數據與感性體驗，找到真正原因，才能改善睡眠品質。

