中華郵政130週年 赴韓國宣傳「臺北2026世界郵展」

中華郵政成功爭取「國際集郵聯合會（FIP）」授權，將於2026年11月20日至25日舉辦「臺北2026世界郵展」。為擴大宣傳此集郵界最高等級的國際展會，董事長王國材率隊參加明(17)日至21日於韓國登場的2025世界郵展，並邀請世界各國重要集郵界代表參加「臺北之夜」，宣傳明年在臺北的國際盛事，號召集郵愛好者齊聚，感受臺灣的人文風情與各種小吃、美食。

2026年適逢中華郵政130週年，舉辦世界郵展可謂喜上加喜。「臺北2026世界郵展」以「創新∞永續」為主題，展場設計將以創新手法呈現，融合郵政新意象及國際特色，營造文化與科技、傳統與創新交融的氛圍，以吸引國內外集郵者及一般民眾踴躍參觀。本郵展係世界各國集郵業務交流觀摩指標，不僅為滿足一般民眾的文化饗宴，更藉此吸引國外遊客來臺觀光，活絡觀光產業，提升我國國際能見度及國際郵壇地位。

10年前，中華郵政曾舉辦「臺北2016世界郵展」，當時寫下80個國家與地區參展，逾31萬人次參觀的亮眼成績，各國貴賓也因參加郵展更加認識臺灣。中華郵政公司表示，本次赴韓宣傳「臺北2026世界郵展」，特透過「文化即外交、體驗即行銷、郵票即故事」理念，拓展我郵國際知名度與能見度，讓世界看見臺灣、認識臺灣，期待與全球集郵夥伴2026相遇在臺北。

商品推薦