快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

助民眾重返家園 內政部國土署完成嘉義東石鄉緊急修護

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國土署中工分署於嘉義東石鄉勘查丹娜絲風災民宅受損情形。圖／內政部國土管理署提供
國土署中工分署於嘉義東石鄉勘查丹娜絲風災民宅受損情形。圖／內政部國土管理署提供

內政部國土管理署表示，今年7月丹娜絲颱風及後續豪大雨侵襲，中南部許多民眾的家屋因強風豪雨，而導致屋頂及外牆嚴重受損。為協助嘉義縣東石鄉受災民眾進行房屋修繕及家園復建工作，國土署偕同嘉義縣政府、東石鄉公所及廠商組成修繕小組，經廠商媒合完成簽約及展開修復工程的共有9戶均已全數完工，目前修復溝通及媒合事宜仍持續進行中，以確保災後重建工作不遺漏任何一戶。

內政部國土管理署說明，弱勢戶房屋受損大多無力自行修復。因此，國土署進駐在地後，即以最短時間進行相關修繕廠商媒合，並以最快速度完成查估、丈量、備料及工程施作等，就是要讓民眾能夠儘早重返家園。其中一戶，是住在猿樹村的獨居長者，因年事已高並患有慢性疾病，加上行動不便，自理能力受限，加上經濟狀況拮据，生活不易。

丹娜絲颱風侵襲時，其家園屋頂全毀，在鄉公所的協助下緊急到鄰近宮廟避難。後續由修繕小組進行現地勘查後，僅花費4天的時間就完成該戶屋頂翻新工程，並同時將外露管線進行整理，讓該名長者在最短時間內重返熟悉的生活空間及享有安全的居住品質。

另一戶是住在永屯村的身障人士，其平日仰賴剖蚵維生，育有2子，家境清苦且又要同時照顧一名身障孩子，實屬不易。因此，在等待家園災後復原期間，鄰里也伸出援手，經由低價出租老屋，讓其一家3口得以安頓身心。國土署也透過業主媒合機制，偕同修繕小組在8天內就完成整體屋頂修復工程，讓他們得以在最短的時間內，重新返家生活。

內政部國土管理署最後表示，謝謝豐譽營造、榮信建設、國芳營造、銓泰環能、安保營造及鈺通營造等，大家共同發揮工程專業及社會企業責任，積極協助丹娜絲風災及728豪雨之家園受災民眾，讓其能夠早日完成家園復建，並可以回到一個安全且能擋風避雨的家。

東石 豪雨 內政部

延伸閱讀

颱風豪雨後...嘉義東石房屋受災慘重 9戶緊急修護完工

嘉義台82線曳引車掉落大型H鋼 西向車流回堵約3公里

工研院五新科院士出線 涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域

法國參院友台小組訪團 高度重視印太航行自由

相關新聞

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

淡江大橋全橋合龍！ 施工水準「核電廠等級」陳世凱曝艱辛歷程

淡江大橋今天全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，象徵工程邁入最後階段，成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。交通部長...

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇常有美食網紅或大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳還是能屹立不搖？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠...

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻，淡江大橋未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。