助民眾重返家園 內政部國土署完成嘉義東石鄉緊急修護

內政部國土管理署表示，今年7月丹娜絲颱風及後續豪大雨侵襲，中南部許多民眾的家屋因強風豪雨，而導致屋頂及外牆嚴重受損。為協助嘉義縣東石鄉受災民眾進行房屋修繕及家園復建工作，國土署偕同嘉義縣政府、東石鄉公所及廠商組成修繕小組，經廠商媒合完成簽約及展開修復工程的共有9戶均已全數完工，目前修復溝通及媒合事宜仍持續進行中，以確保災後重建工作不遺漏任何一戶。

內政部國土管理署說明，弱勢戶房屋受損大多無力自行修復。因此，國土署進駐在地後，即以最短時間進行相關修繕廠商媒合，並以最快速度完成查估、丈量、備料及工程施作等，就是要讓民眾能夠儘早重返家園。其中一戶，是住在猿樹村的獨居長者，因年事已高並患有慢性疾病，加上行動不便，自理能力受限，加上經濟狀況拮据，生活不易。

丹娜絲颱風侵襲時，其家園屋頂全毀，在鄉公所的協助下緊急到鄰近宮廟避難。後續由修繕小組進行現地勘查後，僅花費4天的時間就完成該戶屋頂翻新工程，並同時將外露管線進行整理，讓該名長者在最短時間內重返熟悉的生活空間及享有安全的居住品質。

另一戶是住在永屯村的身障人士，其平日仰賴剖蚵維生，育有2子，家境清苦且又要同時照顧一名身障孩子，實屬不易。因此，在等待家園災後復原期間，鄰里也伸出援手，經由低價出租老屋，讓其一家3口得以安頓身心。國土署也透過業主媒合機制，偕同修繕小組在8天內就完成整體屋頂修復工程，讓他們得以在最短的時間內，重新返家生活。

內政部國土管理署最後表示，謝謝豐譽營造、榮信建設、國芳營造、銓泰環能、安保營造及鈺通營造等，大家共同發揮工程專業及社會企業責任，積極協助丹娜絲風災及728豪雨之家園受災民眾，讓其能夠早日完成家園復建，並可以回到一個安全且能擋風避雨的家。

商品推薦