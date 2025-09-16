台大院長專訪／百年首見！為提升下轉率 台大擬派急診醫師進駐市聯醫

台大急診壅塞幾乎已成常態，政府提倡分級醫療，院方也設法說服部分病人至其他層級醫院就醫，但多數人仍有名醫迷思，擔心下轉至其他醫院後，照護品質下滑，多拒絕轉院。台大醫院院長余忠仁接受本報專訪時指出，近期將啟動試辦計畫，派台大急診醫師至合作的市立聯合醫院，幫助病人增加轉院意願。

余忠仁說，他在台大醫院副院長任內，曾推動「星月計畫」，鼓勵門診病人轉院至周遭醫院、診所，該計畫推動前，台大醫院門診轉出病人，每月不超過100人次，住院病人則不到20人次轉院，計畫實施一年內，即達成門診每月轉出1400人次，住院轉出近200人次目標，近期台大醫院通過審核的健康台灣深耕計畫提案目標，預計將這項計畫擴及急診病人轉院。

新冠疫情後，因醫護人力出走，各家醫院量能吃緊，急診壅塞幾成日常，台大醫院大廳經常上演留觀病人推床佔滿二側走道場景。余忠仁說，該院急診病人自他院轉院而來的比率不高，多數病人是信任台大醫院，主動選擇至台大急診就醫，部分病人病情確實可在地區醫院、區域醫院就醫即可，且台大與台北市立聯合醫院涉有綠色通道，但病人通常沒有轉院意願，寧可躺在大廳等床。

「病人信賴台大，自願至台大就醫，院方有責任好好照顧他們。」余忠仁表示，在目前醫療環境下，醫護人力有限，要讓病人快速住院有其困難，且不少病人病況並非難、罕症，理論上可在區域醫院、地區醫院就診，但病人心中並不願意，「為讓病人安心，需有制度讓他們相信會被好好照顧」，為此，台大創院130年來首創，將派駐醫師在合作醫院急診照顧病人。

台大醫院分析，需暫留急診等待住院者，多為內科病人，因此規畫在合作下轉病人的北市聯醫和平、中興二家醫院，預計藉試辦計畫，讓院內至少3位急診內科系醫師駐診，鼓勵病人下轉就醫。余忠仁坦言，為達此目標，有不少法規、制度困境必須克服，過去偏鄉醫院雖有醫師跨院支援前例，但都會區急診醫師彼此支援，此前幾無前例，盼拋磚引玉，讓醫學中心急診壅塞困境得到解方。

余忠仁這套以病人心境為出發點的理念，源自外科醫師父親的教導。他說，父親常說，醫師就像廟中的神祇，病人就醫無非希望生理疾病獲痊癒，心理獲得支持，當年健保還未開辦，民眾就醫除勞保、公保外，幾乎全靠自費，余父在台南經營余外科醫院，面對社會經濟地位不佳，難支應醫療費用民眾，都會酌減費用。余中仁說，「當年醫師地位高，但反而更能人性化對待病人。」

