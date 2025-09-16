快訊

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁接受本報專訪時表示，各界痛恨涉及性平事件醫師，院方除了憤怒外，也深感痛心，台大花數十載累積的名聲，因性平案件毀於一旦。記者林伯東／攝影
台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠仁接受本報專訪時表示，各界痛恨涉及性平事件醫師，院方除了憤怒外，也深感痛心，台大花數十載累積的名聲，因性平案件毀於一旦。為防堵性平事件再起，已要求各科室落實性平風險評估。

余忠仁指出，處理性平事件非醫師專業，但身為醫院管理者，仍須積極迎戰，在台大醫院職場不法侵害委員會外部委員建議下，台大引進一套源自國外的性平風險評估表，由科室主管依照量表項目，逐一評估醫療流程及部門環境中，發生性平事件的風險，納為部門年度風險評估項目之一，如發現風險較高，院方將介入設法改善，或透過監測避免性平事件發生。

醫院內性騷事件經常為權勢性騷性質，且向主管通報，也恐被吃案。余忠仁說，主管不樂見單位爆發性平事件是人之常情，為此，台大醫院已設置安全且具隱私通報流程，在每部院內公務電腦桌面，顯示專線電話號碼，院內同仁如遭遇性平案件，可直接向人事室通報，由院層級直接啟動調查，避免過去需向大小主管通報，但成案率低，常被「大事化小」的窘境。

「性平事件與疾病一樣，預防勝於治療。」余忠仁說，台大醫院員工超過萬人，性平事件無法完全杜絕，但身為醫院領導人，盼透過讓員工安心的好制度，預防性平案件發生，科室主管需作風險評估，員工有安全通報管道，且調查期間會設法確保申訴人與被申訴人保持一定距離，同時，維持每年一定時數教育訓練，強化院內員工性平意識。

余忠仁在新竹台大分院院長任內，即強化該院性平案件調查委員會功能，性平委員依法須有3分之2是女性，新竹台大分院女性比率更高，只有副院長一人是男性。他表示，因為委員會對性騷加害人從不輕縱，院內員工都知道，若涉性平案件，絕對無法輕易脫身；掌舵總院後，他強化院內性平案件外部委員角色，「讓院內同仁清楚，性平事件一定會被嚴厲處置。」

性平事件頻傳，台大醫院從備受信賴的「百年老店」，淪為網友在社群網站上指責的「醫界之恥」。余忠仁一改台大醫院對性平案件低調保守態度，接任院長消息公布首日，即對外正面表示，將針對近期性平事件，強化內部教育，讓程序更透明。他說，盼解決性平事件，透過營造友善職場，留住醫療人才，爭取民眾信任，讓各界繼續支持台大。

