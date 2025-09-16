眼睛紅癢流淚 小心急性結膜炎找上門
嘉義有名上班族謝小姐因為鼻塞、打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、流淚等，以為是過敏而隨手使用家中眼藥水，結果導致眼睛紅腫、分泌物增加、畏光等症狀。經嘉義基督教醫院診斷為病毒性急性結膜炎，也就是俗稱的「紅眼症」，其傳染力極強，醫師提醒患者必須做好防護措施，避免病毒在家庭、學校及職場迅速擴散，尤其家中有學齡孩童，更需特別注意。
嘉義基督教醫院眼科主任莊超偉醫師表示，急性結膜炎的典型症狀包括眼睛紅腫、癢、灼熱感、流淚，以及分泌物增加。若是細菌感染，分泌物常呈現黃綠色；病毒感染則可能合併呼吸道症狀。他提醒，病人常形容「眼睛像卡砂子」、「目睭砧砧」，嚴重時會影響視線清晰度，因此千萬別自行判斷或拖延就醫。
醫師莊超偉表示，急性結膜炎多由病毒或細菌引起，透過「接觸傳染」最為常見。共用擦手毛巾、枕頭、眼藥水，甚至揉眼睛後接觸門把、玩具等公共物品，都可能成為傳染源。因此，校園、安親班、營隊等人群聚集的地方，常會爆發群聚感染，「一人紅眼，全班、全家都中鏢」的案例並不罕見。
病毒性結膜炎多以症狀緩解與支持性療法為主；細菌感染則需使用抗生素眼藥治療。莊超偉強調，最忌諱的是自行購買眼藥水，因為有些眼藥水含類固醇，雖能暫時改善症狀，過度使用可能造成眼壓上升或免疫抑制，恐導致青光眼或感染加重。正確做法是出現症狀時及時就醫，由專業醫師診斷並精準投藥。
不少民眾會把急性結膜炎與過敏性結膜炎混淆。莊超偉說，過敏性結膜炎常發生在換季或花粉季，伴隨鼻子過敏，但並不會傳染。若眼睛紅癢且分泌物透明、同時出現鼻塞、打噴嚏，多半是過敏問題；若症狀急劇、伴隨黃綠色分泌物，則更可能是感染性結膜炎。
醫師莊超偉提醒，眼睛若有不明原因的紅腫疼痛，或症狀超過1周未改善，盡速就醫由專業醫師診治，避免拖延導致傳染更多人或引發後續併發症。急性結膜炎雖然常見，但只要落實日常預防，養成良好衛生習慣，就能大幅降低感染風險，讓雙眼保持健康明亮。
