快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

聽新聞
0:00 / 0:00

眼睛紅癢流淚 小心急性結膜炎找上門

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
眼睛若有不明原因的紅腫疼痛，應盡速就醫由專業醫師診治。圖／嘉義基督教醫院提供
眼睛若有不明原因的紅腫疼痛，應盡速就醫由專業醫師診治。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義有名上班族謝小姐因為鼻塞、打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、流淚等，以為是過敏而隨手使用家中眼藥水，結果導致眼睛紅腫、分泌物增加、畏光等症狀。經嘉義基督教醫院診斷為病毒性急性結膜炎，也就是俗稱的「紅眼症」，其傳染力極強，醫師提醒患者必須做好防護措施，避免病毒在家庭、學校及職場迅速擴散，尤其家中有學齡孩童，更需特別注意。

嘉義基督教醫院眼科主任莊超偉醫師表示，急性結膜炎的典型症狀包括眼睛紅腫、癢、灼熱感、流淚，以及分泌物增加。若是細菌感染，分泌物常呈現黃綠色；病毒感染則可能合併呼吸道症狀。他提醒，病人常形容「眼睛像卡砂子」、「目睭砧砧」，嚴重時會影響視線清晰度，因此千萬別自行判斷或拖延就醫。

醫師莊超偉表示，急性結膜炎多由病毒或細菌引起，透過「接觸傳染」最為常見。共用擦手毛巾、枕頭、眼藥水，甚至揉眼睛後接觸門把、玩具等公共物品，都可能成為傳染源。因此，校園、安親班、營隊等人群聚集的地方，常會爆發群聚感染，「一人紅眼，全班、全家都中鏢」的案例並不罕見。

病毒性結膜炎多以症狀緩解與支持性療法為主；細菌感染則需使用抗生素眼藥治療。莊超偉強調，最忌諱的是自行購買眼藥水，因為有些眼藥水含類固醇，雖能暫時改善症狀，過度使用可能造成眼壓上升或免疫抑制，恐導致青光眼或感染加重。正確做法是出現症狀時及時就醫，由專業醫師診斷並精準投藥。

不少民眾會把急性結膜炎與過敏性結膜炎混淆。莊超偉說，過敏性結膜炎常發生在換季或花粉季，伴隨鼻子過敏，但並不會傳染。若眼睛紅癢且分泌物透明、同時出現鼻塞、打噴嚏，多半是過敏問題；若症狀急劇、伴隨黃綠色分泌物，則更可能是感染性結膜炎。

醫師莊超偉提醒，眼睛若有不明原因的紅腫疼痛，或症狀超過1周未改善，盡速就醫由專業醫師診治，避免拖延導致傳染更多人或引發後續併發症。急性結膜炎雖然常見，但只要落實日常預防，養成良好衛生習慣，就能大幅降低感染風險，讓雙眼保持健康明亮。

急性結膜炎的典型症狀包括眼睛紅腫、癢、灼熱感、流淚，以及分泌物增加。圖／嘉義基督教醫院提供
急性結膜炎的典型症狀包括眼睛紅腫、癢、灼熱感、流淚，以及分泌物增加。圖／嘉義基督教醫院提供
眼睛不適最忌諱的是自行購買眼藥水，應及時就醫，由專業醫師診斷並精準投藥。圖／嘉義基督教醫院提供
眼睛不適最忌諱的是自行購買眼藥水，應及時就醫，由專業醫師診斷並精準投藥。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院眼科部醫師莊超偉。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院眼科部醫師莊超偉。圖／嘉義基督教醫院提供

延伸閱讀

苗栗神仙縱走3人遭虎頭蜂螫 婦人中10幾針過敏送醫救治無大礙

「一噴就通」鼻塞救星？35歲廚師愈噴愈嚴重靠這手術告別張口呼吸人生

蕁麻疹、腸胃不適找不到原因？這八種食物可能是過敏元凶！

眼睛乾澀、疲勞別亂點！眼藥水選購五要點一次掌握

相關新聞

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

淡江大橋全橋合龍！ 施工水準「核電廠等級」陳世凱曝艱辛歷程

淡江大橋今天全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，象徵工程邁入最後階段，成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。交通部長...

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇常有美食網紅或大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳還是能屹立不搖？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠...

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻，淡江大橋未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。