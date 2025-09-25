手機在手，走遍台灣！華南銀行台灣Pay(華銀支付)6大場景服務

邊旅行邊挖掘巷弄小店，是許多台灣人最愛的週末日常。從台北的甜點咖啡館，到台中的手作麵包店，甚至南台灣的文創民宿，只要拿起手機「華南銀行台灣Pay(華銀支付)」一掃，就能快速結帳，還能享受回饋。

「華南銀行台灣Pay(華銀支付)」不僅支援全台大小店家，更推出六大場景服務，讓繳費、購物、旅行一次搞定。

場景1. 帳單繳款一指完成
坐在台北永康街的芋頭大王吃甜點，突然想到水電費、地價稅等帳單快到期，現在就可以使用華銀支付完成帳單繳費，不用再瞇眼輸入長串帳號，直接掃 Qrcode繳費、消費，一站完成，超方便。

場景2. 網購安全 E 指搞定
放在 PChome 、東森購物的購物車，也可以使用華銀支付快速完成結帳，不用輸入信用卡資訊，網購資安更安心。

場景3. 實體店家購物輕鬆付
從寶雅、屈臣氏到「明星咖啡館」與「索菲烤布蕾」這些口袋名單小店，都能用華銀支付掃碼付款，少了零錢收納，解放雙手讓逛街更自在。

場景4. 跨境消費免 1.5% 手續費
出國血拼最怕刷卡多收費率！現在至日韓小旅行使用華銀支付，免收 1.5% 跨境交易手續費，買美妝、零食都更划算。

場景5. 國內消費享 1.5% 回饋
在「Grato Coffee」喝一杯拿鐵，或在「螞蟻帝國」帶回療癒系小動物，每一筆華銀支付消費都能累積 1.5% 等值 nPoint 點數，省錢同時賺回饋。

場景6. QRCode 轉帳免手續費
聚餐和朋友分帳，不必再找零或等轉帳，每人直接用華銀支付 QRcode 掃碼轉帳，不收手續費，分帳快速零負擔。

無論是台北「明星西點麵包」、台中「耕者有其甜」，或是台南「霜花喫茶亭」，全台各式特色小店都能用華銀支付搞定。從繳納日常帳單、週末美食探店，到出國旅行購物，華銀支付已經成為新一代年輕族群最愛的行動支付方式。

走訪小店的同時，還能享受點數回饋與跨境免手續費，萬事有華南銀行，一機在手，讓生活和旅行都更「省錢、省時、省事」。

活動詳情及相關限制，可於華南銀行網站公告查詢!

