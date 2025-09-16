有種下背痛針灸醫不好 中醫師：不是單純肌肉痛 恐是「這」原因

現代人久坐工作、滑手機，常出現下背痛，中醫師徐瑋憶說，門診收治不少下背痛的患者，多為20至40歲的青壯年，常運用針灸處理痠痛，原因常是工作壓力和坐姿不良有關。但是如果長期治療效果不佳，特別是針灸與傷科處理後，仍無法改善症狀，這一類的下背痛恐須注意恐是「腫瘤」引起的下背疼痛。

徐瑋憶說，引發下背痛的原因，大多是肌肉拉傷導致，其中也會有軟組織的急慢性傷害，如背部肌肉、韌帶、肌腱拉傷或扭傷。但是臨床上，有更多情境是找不出下背痛的原因，此時得思考是工作等壓力導致精神緊繃、身體氣血運行不順等，這類患者常會感到緊張、害怕、焦慮或抑鬱，導致自律神經失調，局部肌肉不正常收縮而造成疼痛。

雖然，患者在針灸療程後，可以獲得紓解，但過一、二天又開始下背痛，這時排解與調適壓力是一個非常重要的課題，藉由調適心情與常做伸展運動，以緩解這類型的下背痛。

徐瑋憶表示，還有一種下背痛只發生在女性，這類情況在臨床上常見，只是一般人容易忽略，就是子宮肌瘤導致的下背痠痛，這種肌瘤又叫做漿膜下肌瘤，生長方向是往外向骨盆腔突出，因骨盆腔空間較大，肌瘤生長空間較不受限制，所以通常臨床症狀不明顯，腫瘤要長到較大時，才會有壓迫症狀，常合併下背腰痠背痛、頻尿、殘尿感。

徐瑋憶說，此種下背痛在月經前與月經來時會變的嚴重，原因是子宮肌瘤太大的患者，因肌瘤壓迫導致身體循環不佳，連帶影響下背肌肉的張力，引起長期緊繃感，這樣會讓下背有隱隱作痛的感覺，這種下背痛熱敷、復健症狀都不太容易改善。

若要處理的是肌瘤壓迫導致的氣滯血瘀，藉由針灸與中藥改變身體的循環，可以減輕肌瘤導致身體氣機循環不暢的壓迫感。

徐瑋憶說，在門診還收治一種針灸、中藥都無法緩解的下背痛，就是腫瘤引起的下背痛，此種下輩痛較為罕見，有可能是脊椎骨的原發性腫瘤，或身體其他部位的腫瘤如攝護腺癌、肺癌、乳癌轉移。

而這種下背痛症狀可以很輕微，也可以很疼痛，如果下背痛伴隨食慾差、全身倦怠、體重下降等症狀，就要考慮是否為脊椎腫瘤或癌症轉移。這時就要以外科手術作為第一優先考量，或是中西醫整合療法抑制癌細胞的轉移與惡化。

