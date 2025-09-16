快訊

交通部長被點名「行程滿檔可以運動一下嗎」陳世凱笑回：全力配合

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，現在不管多忙，都會找時間運動。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱表示，現在不管多忙，都會找時間運動。記者胡瑞玲／攝影

奧運雙金羽球名將李洋正式接任運動部長已滿一周，他上任時首件事除以身作則每日上班前跑步30分鐘，受訪時還點名政務次長鄭世忠一起跑步，被點名的鄭世忠除在社群曬出運動照外，同時也點名「行程超滿檔的交通部長陳世凱有空運動一下」。陳世凱今表示，將全力配合，不管多忙都會找時間運動。

李洋就任運動部長首件事情就是推動部裡同仁每天運動30分鐘，還以身作則每天上班前跑步30分鐘，受訪時還點名政務次長鄭世忠一起跑步，被點名的鄭世忠昨在社群曬出揮汗運動照，直呼能夠享受運動是一件幸福的事情。

鄭世忠也分享，想減脂肪的民眾，可以選擇強度不要太高且拉長運動時間，重量訓練也是個避免肌少症以及血糖過高的好方式，初學者也可找一位專業肌力體能教練指導。

鄭世忠說，他昨天已跑了5公里，但沒辦法在30分鐘內完成，同時也點名陳世凱，「行程超滿檔的交通部長陳世凱部長有空運動一下嗎」。

被點名的陳世凱今天早上出席淡江大橋的合龍儀式，儀式前接受聯訪時表示，國家成立運動部，代表運動也成為國家一個很重要的工作項目，身為內閣成員當然全力配合，現在不管多忙，都會找時間運動。

