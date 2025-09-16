快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，明年5月為慶祝淡江大橋通車，將一連好幾天舉「淡江大橋藝術祭」，其中包含5大活動。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱表示，明年5月為慶祝淡江大橋通車，將一連好幾天舉「淡江大橋藝術祭」，其中包含5大活動。記者胡瑞玲／攝影

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻，淡江大橋未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶進觀光財。交通部長陳世凱表示，正式啟用後將成為新國門，除了交通，也提供觀光、運動的服務，另明年5月將舉辦5大活動慶祝淡江大橋正式通車。

淡江大橋外型獨特，施工難度高，2017年至2018年間歷經7次流標，一度有人建議更改設計方案，時任公路總局局長陳彥伯堅持原設計，後來調整經費及工期。施工期間遇疫情、缺工、原物料上漲、烏俄戰爭等挑戰，整體計畫經費從最初154.3億元，一路增至230.38億元。

淡江大橋設計為英國建築師札哈‧哈迪德設計，融合淡水夕照及雲門舞集舞者曼妙舞姿。淡江大橋總經費高達230.38億元，主跨距達450公尺，跨越淡水河道部分橋長920公尺，為全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋；淡江大橋主橋塔高達211公尺、相當於70層樓高。

淡江大橋今舉辦合龍儀式，未來啟用後將成為國際指標及景點，陳世凱在儀式開始前接受聯訪表示，淡江大橋為台灣新的景點及驕傲，未來也將成新國門，不管是從松山機場或桃園機場起飛、降落，第一個看到的就是淡江大橋，看到淡江大橋就知道來到台灣，未來將成為很多遊客旅遊的地方。

陳世凱指出，淡江大橋橋梁設計兼顧公路、軌道與景觀，不僅提供汽機車通行，還設有5公尺寬人行及自行車道，並預留八里輕軌空間，現階段規畫為公車專用道，另也會為了旅客設置其他景點像是故事館等；淡江大橋啟用後，不僅肩負交通責任，也提供一般觀光、運動服務，是綜合性交通重要大橋，也是觀光重要大橋。

陳世凱說，淡江大橋啟用後，預估可分散、減少關渡大橋30％車流壓力，未來從淡水端至八里端，透過淡江大橋，淡水民眾要到機場、八里可減少25分鐘的車程。

淡江大橋預計明年5月9日舉行通車典禮、5月12日正式通車，陳世凱透露，為盛大慶祝通車，明年4月至5月上旬將舉辦「淡江大橋藝術季」，將會有包含路跑活動、開幕大遊行、星光音樂會、民眾體驗日、雲門舞集創作表演等，一連好幾天的藝術活動。

陳世凱 淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋明年通車 陳世凱：估可減緩關渡大橋三成交通壓力

淡江大橋16日舉行合龍儀式！交通部：明年5月12日通車、預估可舒緩30％車流

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

運動部今揭牌 交長陳世凱祝賀李洋「首位有金牌郵筒的部長」

相關新聞

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻，淡江大橋未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

外送飲料別「去冰」！營養師揭中毒風險：2類飲品更要小心

外送平台普及，點杯飲料幾乎成為許多民眾的日常。不過臉書「營養師Couple食記」近日發文提醒，外送飲料千萬不要選擇「去冰」，否則在高溫環境下，飲品在運送過程中恐怕存在變質風險，特別是含有鮮奶或豆漿的飲品，更容易導致腸胃不適甚至食物中毒。

有種下背痛針灸醫不好 中醫師：不是單純肌肉痛 恐是「這」原因

現代人久坐工作、滑手機，常出現下背痛，中醫師徐瑋憶說，門診收治不少下背痛的患者，多為20至40歲的青壯年，常運用針灸處理...

交通部長被點名「行程滿檔可以運動一下嗎」陳世凱笑回：全力配合

奧運雙金羽球名將李洋正式接任運動部長已滿一周，他上任時首件事除以身作則每日上班前跑步30分鐘，受訪時還點名政務次長鄭世忠...

手術前這種藥要停！ 麻醉風險藏在日常用藥中

65歲張姓男子有高血壓與糖尿病病史，平時規律服藥控制良好，近期因膽結石困擾，安排進行腹腔鏡膽囊切除手術。但由於從未接受過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。