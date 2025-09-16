淡江大橋明年通車 陳世凱：估可減緩關渡大橋三成交通壓力

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
淡江大橋今舉辦合龍儀式。（余弦妙攝）
淡江大橋16日舉辦橋面正式閉合典禮，交通部長陳世凱會前接受採訪時提到，未來淡江大橋將成為台灣新地標，未來也將成為國際旅客旅遊新景點，未來預估可減緩關渡大橋每日車流三成的交通壓力。

淡江大橋自2014年1月行政院核定計劃後，至今已歷時逾十年，淡江大橋也即將在明年5月通車。陳世凱表示，淡江大橋未來將成為台灣新地標，也將成為國家的新國門，不論是從松山機場或桃園機場起飛、降落，在台灣第一個看到的就會是淡江大橋，代表已抵達台灣，他相信大橋會成為國際旅客遊覽的新景點。除了交通功能，橋上也規劃觀光設施及故事館，並開放車輛、輕軌、行人、自行車通行，兼具交通與觀光的重要角色。

另外現在連接八里與淡水主要仰賴關渡大橋，目前車流量也相當大，對此，陳世凱表示，未來淡江大橋啟用後，預計可減少關渡大橋約三成的交通壓力。未來從淡水到八里，透過淡江大橋可節省約25分鐘車程，期望達成此目標。

此外，對於運動部日前已經掛牌成立，對呼應運動部的成立，陳世凱也表示，他認為國家成立運動部，代表運動已是重要國家工作。身為內閣成員，當然全力配合，因此即使再忙，也要每天抽時間運動。

淡江大橋

