雙層巴士有望開上國道 洪孟楷：盼提高載運、紓解駕駛員短缺

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雙層巴士有望可開上國道，立委洪孟楷日前找高公局、公共運輸司長等人開會，確認在安全規範的前提下，雙層巴士將可望於明年初開放行駛國道，圖為台北雙層觀光巴士。本報資料照片
雙層巴士有望可開上國道，立委洪孟楷日前找高公局、公共運輸司長等人開會，確認在安全規範的前提下，雙層巴士將可望於明年初開放行駛國道，圖為台北雙層觀光巴士。本報資料照片

雙層巴士有望可開上國道，立委洪孟楷日前找高公局、公共運輸司長等人開會，確認在安全規範可行前提下，雙層巴士可望於明年初開放行駛國道，將鎖定熱門路線，提高運載效率，也能紓解駕駛員短缺問題。交通局表示，業者若有營運需求，可在增購後向交通局報備即可。

目前台北、桃園、屏東等縣市都有推出觀光雙層巴士，增加載客量，也作為觀光賣點。民代認為，雙層巴士若能開上高速公路，可解決載客量、班次間距問題，也能拉高民眾使用大眾運輸意願。

洪孟楷表示，他爭取好幾年的雙層巴士上國道，可增加通勤運量，終於更進一步推進。新北、桃園、基隆等地居民都相當期待，有請公路局與地方政府提前規畫，鎖定熱門路線，例如林口－台北936、937，把雙層巴士導入，既能提高運載效率，也能紓解駕駛員短缺問題，「這不是紙上談兵，而是實際能改善通勤環境的政策」。

洪也說，他要求交通部對於駕駛員短缺、路線減班問題要能有積極作為，包括增加誘因、提升大眾運輸效率，包括尖峰時段國道規畫「高乘載專用道」，讓民眾更願意選擇大眾運輸，提高道路使用效率。

通勤族陳先生表示，每每看到等著上客運的排隊人龍，就對搭客運卻步，如果雙層巴士能上路，會讓民眾搭乘大眾運輸意願變高。

新北市議員蔡淑君說，台灣已有雙層觀光巴士上路載客，雙層巴士要上高速公路，車頂要封起來，相關配套措施要先完善，安全規範要到位。

新北市交通局說明，市府有將向交通部提出訴求，目前可用全封頂式雙層巴士行駛高速或快速道路，如業者有營運需求，可在增購後，向交通局報備即可。雙層巴士目前是為解決尖峰營運人力不足問題，觀光營運效益不錯，交通局持續鼓勵業者引進雙層巴士。

