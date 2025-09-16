雞飼料粗蛋白減4% 農業部畜試所：每隻雞可年減17.05%碳排
隨著環保風潮崛起，家禽養殖業也開始打起「綠色牌」，農業部畜產試驗所在近期取得淨零減碳的重要成果，降低肉雞飼料中的粗蛋白1%至4%，並補充必需胺基酸，不僅不影響雞隻生長，還能讓雞糞中的氮排放大幅減少48.6%至67.9%，每隻肉雞每年可減少17.05%的碳排放，且降低1%蛋白質的飼料，每公噸飼料還能省下0.41元。
畜試所研究員兼組長許晉賓表示，該減碳技術應用在土雞方面亦展現良好成效，減少2%粗蛋白，不僅不影響土雞體重，還能讓飼料轉換率大幅提高，讓飼養過程更環保。相關數據顯示，糞便的氮減少8.1%，氨氣濃度下降26.3%，每隻土雞碳排放減排率高達12.6%。
在蛋雞部分，降低蛋雞飼料中的粗蛋白2-4%，對蛋的產量和品質沒有影響，卻能使氨氣濃度降低70.1%，糞便中的氮減少20.7%，每隻蛋雞每年減排率達17.4%，且每公噸飼料也能省下0.39元，兼顧產能與環境友善。
許晉賓說，為了減碳與永續發展，降低飼糧中的蛋白質且維持胺基酸平衡，不僅能減少碳排放，還能省下不少成本，以精準營養技術減少飼料蛋白質的用量，可養出更健康、更環保且具經濟效益的家禽。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言