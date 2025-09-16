雞飼料粗蛋白減4% 農業部畜試所：每隻雞可年減17.05%碳排

隨著環保風潮崛起，家禽養殖業也開始打起「綠色牌」，農業部畜產試驗所在近期取得淨零減碳的重要成果，降低肉雞飼料中的粗蛋白1%至4%，並補充必需胺基酸，不僅不影響雞隻生長，還能讓雞糞中的氮排放大幅減少48.6%至67.9%，每隻肉雞每年可減少17.05%的碳排放，且降低1%蛋白質的飼料，每公噸飼料還能省下0.41元。

畜試所研究員兼組長許晉賓表示，該減碳技術應用在土雞方面亦展現良好成效，減少2%粗蛋白，不僅不影響土雞體重，還能讓飼料轉換率大幅提高，讓飼養過程更環保。相關數據顯示，糞便的氮減少8.1%，氨氣濃度下降26.3%，每隻土雞碳排放減排率高達12.6%。

在蛋雞部分，降低蛋雞飼料中的粗蛋白2-4%，對蛋的產量和品質沒有影響，卻能使氨氣濃度降低70.1%，糞便中的氮減少20.7%，每隻蛋雞每年減排率達17.4%，且每公噸飼料也能省下0.39元，兼顧產能與環境友善。

許晉賓說，為了減碳與永續發展，降低飼糧中的蛋白質且維持胺基酸平衡，不僅能減少碳排放，還能省下不少成本，以精準營養技術減少飼料蛋白質的用量，可養出更健康、更環保且具經濟效益的家禽。

