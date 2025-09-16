快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

雞飼料粗蛋白減4% 農業部畜試所：每隻雞可年減17.05%碳排

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據畜試所研究指出，降低肉雞飼料中的粗蛋白1%至4%，可讓雞糞中的氮排放大幅減少最多67.9%，每隻肉雞每年可減少17.05%的碳排放，每公噸飼料還能省0.41元。圖／畜產試驗所提供
根據畜試所研究指出，降低肉雞飼料中的粗蛋白1%至4%，可讓雞糞中的氮排放大幅減少最多67.9%，每隻肉雞每年可減少17.05%的碳排放，每公噸飼料還能省0.41元。圖／畜產試驗所提供

隨著環保風潮崛起，家禽養殖業也開始打起「綠色牌」，農業部畜產試驗所在近期取得淨零減碳的重要成果，降低肉雞飼料中的粗蛋白1%至4%，並補充必需胺基酸，不僅不影響雞隻生長，還能讓雞糞中的氮排放大幅減少48.6%至67.9%，每隻肉雞每年可減少17.05%的碳排放，且降低1%蛋白質的飼料，每公噸飼料還能省下0.41元。

畜試所研究員兼組長許晉賓表示，該減碳技術應用在土雞方面亦展現良好成效，減少2%粗蛋白，不僅不影響土雞體重，還能讓飼料轉換率大幅提高，讓飼養過程更環保。相關數據顯示，糞便的氮減少8.1%，氨氣濃度下降26.3%，每隻土雞碳排放減排率高達12.6%。

在蛋雞部分，降低蛋雞飼料中的粗蛋白2-4%，對蛋的產量和品質沒有影響，卻能使氨氣濃度降低70.1%，糞便中的氮減少20.7%，每隻蛋雞每年減排率達17.4%，且每公噸飼料也能省下0.39元，兼顧產能與環境友善。

許晉賓說，為了減碳與永續發展，降低飼糧中的蛋白質且維持胺基酸平衡，不僅能減少碳排放，還能省下不少成本，以精準營養技術減少飼料蛋白質的用量，可養出更健康、更環保且具經濟效益的家禽。

碳排放

延伸閱讀

票交所x iPASS一卡通x Hahow好學校合作 一卡通綠點萬元課程全額補助 千堂線上課程任你選

影／南投修法全縣禁用山豬吊...中央審查擬放寬 引爆動保團體怒火

南投擬動物保護自治條例 動保團體盼禁用山豬吊

提高產業韌性！香蕉防風支柱 中央與屏縣府補助每支200元

相關新聞

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻，淡江大橋未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

外送飲料別「去冰」！營養師揭中毒風險：2類飲品更要小心

外送平台普及，點杯飲料幾乎成為許多民眾的日常。不過臉書「營養師Couple食記」近日發文提醒，外送飲料千萬不要選擇「去冰」，否則在高溫環境下，飲品在運送過程中恐怕存在變質風險，特別是含有鮮奶或豆漿的飲品，更容易導致腸胃不適甚至食物中毒。

有種下背痛針灸醫不好 中醫師：不是單純肌肉痛 恐是「這」原因

現代人久坐工作、滑手機，常出現下背痛，中醫師徐瑋憶說，門診收治不少下背痛的患者，多為20至40歲的青壯年，常運用針灸處理...

交通部長被點名「行程滿檔可以運動一下嗎」陳世凱笑回：全力配合

奧運雙金羽球名將李洋正式接任運動部長已滿一周，他上任時首件事除以身作則每日上班前跑步30分鐘，受訪時還點名政務次長鄭世忠...

手術前這種藥要停！ 麻醉風險藏在日常用藥中

65歲張姓男子有高血壓與糖尿病病史，平時規律服藥控制良好，近期因膽結石困擾，安排進行腹腔鏡膽囊切除手術。但由於從未接受過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。