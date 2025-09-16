台中5旬女停經後異常出血 子宮內膜癌作祟

58歲張女停經已久，近月出現多次陰道異常出血仍不以為意，直到下腹嚴重疼痛才就醫；檢查後發現子宮內膜癌且已擴散，手術切除子宮、卵巢，搭配化療，日前出院持續治療中。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，婦癌科主任葛裕民表示，患者個性活潑外向，退休後仍常參加各類社團活動，唯獨對自己身體健康總是不上心，連續多天異常出血、全身痛到冒冷汗，依舊堅持出遊，直到同伴發現臉色不對，才勸她盡快就醫檢查。

葛裕民指出，子宮內膜癌好發於50至70歲女性，近年來有年輕化趨勢，據統計，國內有7%發生在40歲以下，至於高風險群包括肥胖、糖尿病、高血壓、未曾生育、長期接受雌激素治療或多囊性卵巢症候群（PCOS）等，具有家族性癌症病史如林奇（Lynch）症候群，也會增加罹癌風險。

葛裕民說明，確認是子宮內膜癌後，正子影像檢查更發現有擴散到骨盆腔淋巴結、肝臟，確認為第四期，相較於早期診斷存活率，第一期患者5年存活率可達90%以上，晚期患者的5年存活率則明顯下降至20至50%不等。

張婦得知病情後，十分驚訝且沮喪，但仍表示會全力配合醫療建議，同意手術切除子宮、卵巢、輸卵管，手術過程順利，住院期間恢復狀況穩定；術後也安排患者接受「基因檢測」，可檢測癌細胞是否具有POLE突變、p53異常、配對修復系統MMR缺失等基因變異，最終確認腫瘤組織有配對修復系統MMR缺失，醫療團隊決定合併化療藥物包括鉑類（如Carboplatin）與紫杉醇（Paclitaxel）並結合免疫療法，施打「免疫檢查點抑制劑」，藉此改善療效，患者目前已順利出院，持續治療。

葛裕民提醒，女性一旦停經進入更年期，若仍有出血量過多、天數超長等情形，一定要提高警覺，因為週期太密集或出血量大，都有可能是子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤、子宮內膜異常增生或子宮內膜癌造成，只要早期發現，治癒率都極高。

