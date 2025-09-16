快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

南方大低壓帶水氣北上 天氣風險：明起雨區擴大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受太平洋高壓東退、南方雲系北移影響，周三至周六降雨明顯。本報資料照片
受太平洋高壓東退、南方雲系北移影響，周三至周六降雨明顯。本報資料照片

周三起水氣增，雨區擴大。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今仍受太平洋高壓帶來偏東風環境影響，南方大低壓帶有些外圍水氣北上，各地雲量增多，迎風面東南部至恆春半島有局部短暫陣雨。其他地區上午晴到多雲，午後山區及高屏可能會有短暫陣雨或雷雨。各地高溫可達32-34度，台北盆地延伸到桃園及中南部內陸地區，仍會有36度或以上高溫。

歐宗學說，明天到周四太平洋高壓逐漸減弱，南方大低壓帶水氣北上更為明顯，花東至恆春半島地區都會有局部短暫陣雨，午後熱對流雲系發展影響範圍逐日擴大，各地山區、中南部地區下午時段都可能有短暫陣雨或雷雨，部分地區的雨勢要到晚間才會逐漸停止。

周五高壓勢力退出台灣附近，轉進入低壓帶邊緣，仍會受到南方低壓帶水氣北上影響。歐宗學說，東南部、南部全天都有不定時短暫陣雨機會，午後其他地區可能受熱對流雷陣雨影響，恐有局部大雷雨，只有宜蘭到大台北地區受影響機會較低，但也並不是完全沒有下雨機會。

歐宗學指出，周末南方低壓帶中可能發展出熱帶性低氣壓或颱風系統，預期來到華南沿岸，對台灣沒有直接影響。但隨低壓逐漸遠離，整體水氣可望減少，迎風面及午後降雨規模有逐日降低機會。

歐宗學說，目前預報趨勢，周末到下周在菲律賓東方海面確實會再有熱帶性低氣壓或颱風生成機會，但現階段連系統前身的低壓雛形都還未出現，可能生成位置及後續走向還有很大變數，最快要到周五後才會比較明朗一些。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

大雷雨

延伸閱讀

明天高溫恐破37度！這日起「大雨連炸3天」下周還有熱帶擾動發展

南方低壓帶北抬 天氣風險：周三起水氣增這些地區會下雨

明防36度高溫！西半部午後留意雷陣雨 這天起水氣增多、雨區有變化

高溫炎熱午後雷雨 觀察熱帶系統發展及低壓帶水氣影響

相關新聞

可能有颱風！ 美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

天氣要變了，水氣日增，降雨擴大。目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，中央大學大氣科學系兼任...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

外送飲料別「去冰」！營養師揭中毒風險：2類飲品更要小心

外送平台普及，點杯飲料幾乎成為許多民眾的日常。不過臉書「營養師Couple食記」近日發文提醒，外送飲料千萬不要選擇「去冰」，否則在高溫環境下，飲品在運送過程中恐怕存在變質風險，特別是含有鮮奶或豆漿的飲品，更容易導致腸胃不適甚至食物中毒。

南方大低壓帶水氣北上 天氣風險：明起雨區擴大

周三起水氣增，雨區擴大。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今仍受太平洋高壓帶來偏東風環境影響，南方大低壓帶有些外圍水...

賈新興：周四周五恐有颱風生成 下周影響台灣

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察18日至...

各地晴到多雲 大台北及桃園防37度高溫

氣象署表示，今天持續受太平洋高壓影響，各地大多晴到多雲，不過環境偏東風，在迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨；中午過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。