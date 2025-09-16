南方大低壓帶水氣北上 天氣風險：明起雨區擴大

周三起水氣增，雨區擴大。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今仍受太平洋高壓帶來偏東風環境影響，南方大低壓帶有些外圍水氣北上，各地雲量增多，迎風面東南部至恆春半島有局部短暫陣雨。其他地區上午晴到多雲，午後山區及高屏可能會有短暫陣雨或雷雨。各地高溫可達32-34度，台北盆地延伸到桃園及中南部內陸地區，仍會有36度或以上高溫。

歐宗學說，明天到周四太平洋高壓逐漸減弱，南方大低壓帶水氣北上更為明顯，花東至恆春半島地區都會有局部短暫陣雨，午後熱對流雲系發展影響範圍逐日擴大，各地山區、中南部地區下午時段都可能有短暫陣雨或雷雨，部分地區的雨勢要到晚間才會逐漸停止。

周五高壓勢力退出台灣附近，轉進入低壓帶邊緣，仍會受到南方低壓帶水氣北上影響。歐宗學說，東南部、南部全天都有不定時短暫陣雨機會，午後其他地區可能受熱對流雷陣雨影響，恐有局部大雷雨，只有宜蘭到大台北地區受影響機會較低，但也並不是完全沒有下雨機會。

歐宗學指出，周末南方低壓帶中可能發展出熱帶性低氣壓或颱風系統，預期來到華南沿岸，對台灣沒有直接影響。但隨低壓逐漸遠離，整體水氣可望減少，迎風面及午後降雨規模有逐日降低機會。

歐宗學說，目前預報趨勢，周末到下周在菲律賓東方海面確實會再有熱帶性低氣壓或颱風生成機會，但現階段連系統前身的低壓雛形都還未出現，可能生成位置及後續走向還有很大變數，最快要到周五後才會比較明朗一些。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦