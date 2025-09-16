上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展覽館方向車門無法關閉，初步研判為異物卡在車門導致，目前調整班距。

民眾在板南線忠孝新生站拍下，一堆民眾擠在月台，想說是不是發生異常？也有民眾在捷運亞東醫院站、府中站拍下照片，民眾說，突然車燈關掉叫大家全下車，下車又那麼多人，上班要遲到。同時，在捷運等也受到影響。

北捷表示，上午8時13分板南線府中站往南港展覽館方向一部列車，單一車門無法關閉，行控中心依照SOP請車上旅客換乘下一部列車，並調度列車加強疏運旅客，目前班距調整中。

北捷表示，經維修人員初步研判為異物卡住車門導致無法關閉，北捷再次呼籲旅客，進入車廂後盡量往內部移動、把後背包改為手提，同時與車門保持適當的距離，並且注意保管自身物品，共同維護車門開關的順暢。 不少民眾在社群平台貼上北捷資訊。圖／擷取自網路

