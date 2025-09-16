賈新興：周四周五恐有颱風生成 下周影響台灣

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察18日至19日於南海至菲律賓東方外海有颱風生成的趨勢，需關注菲律賓東方外海颱風的發展趨勢，很多模式預測朝巴士海峽通過，有些則較北邊，離台灣比較近，歐洲預測23到24日台灣有受颱風外圍環流影響機率。

賈新興指出，短期氣候趨勢預測顯示，9月下旬起至10月中旬，台灣降雨有偏多的趨勢。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

賈新興指出，今起至19日東南部水氣多，16日至28日環境有利颱風生成。17日台東至鵝鑾鼻一帶有陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。18日至19日花東及屏東南部有局部陣雨，其中台東及屏東有局部較大雨勢發生機率，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。20日屏東及台東有短暫雨，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。

至於21日午後苗栗以南有局部短暫陣雨。 22日北海岸至東北角有零星短暫雨，午後北北基宜有局部短暫雨。23日至24日有受颱風外圍環流影響的機率，其中23日桃園以北及宜花有局部陣雨，午後台南以南及台東轉有局部陣雨。

賈新興說，24日花東及高屏有陣雨，嘉義、台南、桃園以北及宜蘭亦有局部短暫陣雨。25日台東至鵝鑾鼻一帶仍有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、雲林以南及花東有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

