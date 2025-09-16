外送飲料別「去冰」！營養師揭中毒風險：2類飲品更要小心

外送平台普及，點杯飲料幾乎成為許多民眾的日常。不過營養師黃雅鈺近日在臉書粉專「營養師Couple食記」發文提醒，外送飲料千萬不要選擇「去冰」，否則在高溫環境下，飲品在運送過程中恐怕存在變質風險，特別是含有鮮奶或豆漿的飲品，更容易導致腸胃不適甚至食物中毒。

營養師黃雅鈺分享自身因腸胃炎的經驗，深知體會食物衛生安全的重要。她指出，在炎熱天氣下，飲料從製作到送達的過程若缺乏冰塊維持低溫，飲品可能隨時變質，「不要去賭一個未知的風險！」

她特別提醒，含鮮奶、豆漿類飲品特別要小心，像是各種茶類拿鐵、多多飲品、豆漿茶類等最需注意。鮮奶、豆漿都是蛋白質含量豐富的飲品，一旦變質仍被飲用，輕則腹痛、腹瀉，嚴重甚至可能引起食物中毒。

另外，黃雅鈺也呼籲，外送飲品務必在最佳賞味期1至2小時內喝完，這段時間不只是口感最佳，也是食品安全的「保鮮期」。同時也要留意放置地點溫度，避免飲料長時間處於高溫環境。

