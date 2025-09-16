快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

各地晴到多雲 大台北及桃園防37度高溫

中央社／ 台北16日電
今天持續受太平洋高壓影響，各地大多晴到多雲。中央社
氣象署表示，今天持續受太平洋高壓影響，各地大多晴到多雲，不過環境偏東風，在迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨；中午過後，南部地區及桃園以南山區，有局部短暫雷陣雨，其中山區降雨機率相對較高。

中央氣象署指出，溫度方面，東半部高溫約攝氏32至33度，西半部高溫33至36度，其中大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬，並多補充水分避免熱傷害。

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫27至33度；金門晴時多雲，氣溫27至34度；馬祖晴時多雲，氣溫27至32度。

此外，由於風力偏強，基隆北海岸及恆春半島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，沿海活動須留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

