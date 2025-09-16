可能有颱風！ 美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察
天氣要變了，水氣日增，降雨擴大。目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，大低壓環流內原穿過菲律賓的「熱帶擾動」，已無發展，另一「擾動」在菲律賓東方取而代之，將通過呂宋島北端，經台灣西南方海面，朝廣東前進，成颱機率仍偏低，只有30%，但間接增多大低壓環流外圍水氣，加大周四至周六降雨。
吳德榮指出，另有「熱帶擾動」在菲律賓東方海面發展，成颱機率已調高至70%。最新歐洲模式21日20時模擬圖的位置在台灣東方海面，朝巴士海峽前進；美國模式21日20時模擬圖的位置，亦在台灣東方海面，朝台灣前進；兩模式模擬的動向，有顯著差異。對台威脅程度仍有不確定性，應持續觀察。
最近天氣，吳德榮說，今日各地晴朗，白天酷熱，全台最高氣溫達38度以上，紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨，恆春半島及花東偶有局部降雨的機率。
今各地區氣溫為：北部24至38度、中部23至36度、南部23至37度及東部22至36度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日至周六大低壓環流外圍的水氣逐日漸增，東半部及恆春半島的局部降雨，逐日增大；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受到影響的區域逐日增多，有大雷雨發生的機率；明日北台仍有極高溫，周四起各地高溫雖稍下降、仍偏熱。
吳德榮說，下周日(21日)水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下周一(22日)「熱帶系統」外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
