吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

聯合新聞網／ 綜合報導
專家分析吃到飽餐廳不會被吃垮的秘密。 示意圖／ingimage
根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇，常有美食網紅大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳能屹立不搖、不會被吃垮呢？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

專家指出，餐飲業成本大致分為「固定成本」與「變動成本」。店租、人力、設備器材屬於固定支出，不論客人多寡都必須支付；食材則是隨人數與消耗增加的變動成本。以單點餐廳為例，若一份定食售價1500日圓（約台幣308元）、食材成本約500日圓（約台幣103元），那麼每多來一位客人，店家就能增加1000日圓（約台幣205元）毛利攤平固定開銷。一旦客流超過損益平衡點，之後每位客人都能直接帶來獲利。

同樣邏輯也適用於吃到飽餐廳。假設客人支付3000日圓（約台幣615元），吃下相當於三份定食、約1500日圓的食材，客人感到滿意，餐廳也仍能保有1500日圓毛利。換句話說，只要業者能控制食材費用比例，「大胃王」並不足以動搖餐廳的營運。

此外，吃到飽餐廳還具備多項優勢。首先是自助取餐，客人自行盛裝，省下點餐與上菜人力，也讓翻桌速度更快。其次是集中備餐，主廚能依菜色一次大量處理，提高效率並減少誤差。再加上集中採購，成本下降，食材報廢率也低於單點餐廳。

所以，餐廳真正的風險其實不是客人吃太多，而是「空桌」。固定成本每天都會發生，若座位閒置，才會壓縮獲利空間。整體來看，吃到飽餐廳能長久經營，靠的是分攤固定成本、管理變動成本，整合流程與設計菜單。這套模式可以讓餐廳不怕「大食怪」，並在滿桌和人氣帶動下持續創造收益，而客人也應適量選擇自己喜愛的食材，不要硬撐，才能有美好的用餐體驗。

餐廳 網紅 吃到飽 餐飲業 大胃王

