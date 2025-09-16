聽新聞
失智症警訊勿過度聯想 醫：掌握核心症狀、日常保養更重要

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
衛福部桃園醫院神經內科醫師劉一宏呼籲，失智症雖然無法完全避免，但透過正確的篩檢、早期診斷、有效治療與日常保養，都能降低惡化速度、提升生活品質。記者陳恩惠／攝影
衛福部桃園醫院神經內科醫師劉一宏呼籲，失智症雖然無法完全避免，但透過正確的篩檢、早期診斷、有效治療與日常保養，都能降低惡化速度、提升生活品質。記者陳恩惠／攝影

隨著失智症議題受關注，社會上常流傳許多「前兆警訊」，例如走路拖步、嗜睡、身體僵硬等現象，導致每當名人罹病，醫院立刻湧現就診潮。衛福部桃園醫院神經內科醫師劉一宏提醒，過度放大細微症狀反而容易徒增焦慮，真正需要警覺的是記憶力、判斷力與生活功能的明顯變化。

劉一宏指出，失智症的核心症狀包括有記憶力顯著退化、判斷力下降、語言表達困難、個性明顯改變、對時間與地點的混淆、無法勝任原本熟悉的事務等，民眾可透過「AD-8極早期失智症篩檢量表」進行自我檢測，若結果達2分以上，建議及早就醫評估。

「失智並非一開始就該急著吃藥。」劉一宏強調，首次就醫時最重要的，是確認症狀是否來自其他可治療的原因，例如貧血、電解質異常、感染、高血糖、內分泌失調、中風或癲癇等，這些狀況往往會模仿失智表現，但治療方式完全不同，需要詳細檢查才能釐清。

劉一宏說，若確診為失智症，後續照護應積極控制「三高」—高血壓、高血糖與高血脂；代謝疾病不僅會加速腦部退化，還會提高中風與心血管疾病風險，因此定期檢查與穩定控制是維持腦部健康的重要基礎。

他指出，在日常生活上，飲食與運動是延緩退化的兩大支柱，建議民眾可從「每天一碗葉菜、一小把莓果」開始養成習慣。飲食方面建議採取「麥德飲食」（MIND diet），核心原則是多吃深綠色蔬菜、莓果、堅果、全穀、豆類、橄欖油與魚類，少吃紅肉、奶油、油炸物、甜點與加工食品，研究顯示，即使只部分遵循，也有助延緩認知退化。

至於運動方面，雖然建議每週累積150分鐘中等強度運動，例如快走、游泳、騎腳踏車等，但若無法達成，也不必氣餒。劉一宏強調「只要有動，就比完全不動好。」即使每天只有10至15分鐘，也能促進腦部血流、穩定情緒，延緩退化。

劉一宏呼籲，失智症雖然無法完全避免，但透過正確的篩檢、早期診斷、有效治療與日常保養，都能降低惡化速度、提升生活品質。

