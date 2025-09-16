聽新聞
0:00 / 0:00

缺藥4年 「瘦瘦針」胰妥讚恢復供貨

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「胰妥讚」是食藥署最早核可上市的腸泌素注射筆，因具有減重效果，歷經四年缺藥、控貨，廠商在九月初恢復供應。台大醫院設下用藥限制，僅糖尿病患可用此藥品。減重醫師表示，與「胰妥讚」同成分的「週纖達」，具有減重適應症，與近期正夯「猛健樂」成分類似，但後者副作用較多。

「胰妥讚」廠商於二○二一年起向食藥署通報，因供應問題導致缺藥，食藥署當時處置為庫存藥品優先用於糖尿病患者，或以其他糖尿病治療藥物替代，並重新評估劑量及療效。

從九月五日起，「胰妥讚」恢復正常供貨，台大醫院內科部副主任王治元表示，研究證實，使用「胰妥讚」可預防病人心血管及中風等風險，但也有減重效果，不少民眾將它視為減重藥品。為了確保糖尿病人用藥權益，台大限制糖尿病患者使用這藥，如符合健保給付資格，就無須自費。不符健保給付資格，但與醫師討論後仍決定用藥，則需自費用藥。

與「胰妥讚」同成分的「週纖達」具有減重適應症，和成分類似的「猛健樂」於近期取得食藥署許可，將減重正式列為適應症之一。專治減重病人的開業醫師劉伯恩表示，「猛健樂」部分患者施打後容易出現噁心想吐、便秘等副作用，民眾若單純想減重，且無血糖過高共病，可使用「週纖達」。

「猛健樂」相當夯，劉伯恩表示，幾乎每天都有病人至診間詢問此藥，臨床建議，身體質量指數（ＢＭＩ）數值高於卅以上的病態性肥胖病人才需施打瘦瘦針，而這類病人通常合併三高、糖尿病、代謝問題等共病，若ＢＭＩ只有廿三、廿四，且血糖值並未升高，不建議花錢施打。

「只要一停藥，就會復胖。」劉伯恩表示，臨床觀察，施打這類藥品，容易出現「抗藥性」，隨用藥時間拉長，療效遞減，若發生多次抗藥性，最終不論用什麼方式都難減重。

減重 糖尿病

延伸閱讀

穩血糖防失智 中醫傳授按摩穴位輔助糖尿病保健

缺藥近4年「瘦瘦針」胰妥讚本月全台恢復供貨 台大醫院僅供應糖尿病患

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

糖尿病咳嗽發燒險喪命 醫示警：這幾種情況易引爆酮酸中毒

相關新聞

屏基率先完成「生物適應架」植入 冠狀動脈治療邁新階段

屏東基督教醫院心導管團隊致力心臟照護26年，今年5月成為全台新一代心臟冠狀動脈「生物適應架」最早上線縣市，3個月內累積完...

中央首波婚育宅開放申請 桃園、台南共179戶

桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，共909戶社宅昨開放申請，國家住都中心指出，這也是首波搭配「婚育宅」...

「瘦瘦針」胰妥讚缺藥4年恢復供貨 食藥署：請廠商優先供藥糖尿病患

為治療糖尿病研發的腸泌素，常被當作減重藥物使用，導致減肥民眾與糖尿病友爭藥情境。胰妥讚為較早研發的腸泌素注射筆產品，但國...

缺藥4年 「瘦瘦針」胰妥讚恢復供貨

「胰妥讚」是食藥署最早核可上市的腸泌素注射筆，因具有減重效果，歷經四年缺藥、控貨，廠商在九月初恢復供應。台大醫院設下用藥...

南嘉TPASS月票 台南799元方案先上線

799元TPASS月票「大台南公車及南嘉台鐵無限搭」，台南市長黃偉哲昨宣布上線，不過此方案只是台南與嘉縣市共同推動的3種...

健康主題館／憂鬱症反覆發作 血液檢測助精準醫療

國人憂鬱症盛行率達8.9％，估計全台近200萬人有憂鬱傾向，其中重度憂鬱症患者5.2％，約12萬多人。成大醫學院醫學系精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。