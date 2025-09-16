缺藥4年 「瘦瘦針」胰妥讚恢復供貨

「胰妥讚」是食藥署最早核可上市的腸泌素注射筆，因具有減重效果，歷經四年缺藥、控貨，廠商在九月初恢復供應。台大醫院設下用藥限制，僅糖尿病患可用此藥品。減重醫師表示，與「胰妥讚」同成分的「週纖達」，具有減重適應症，與近期正夯「猛健樂」成分類似，但後者副作用較多。

「胰妥讚」廠商於二○二一年起向食藥署通報，因供應問題導致缺藥，食藥署當時處置為庫存藥品優先用於糖尿病患者，或以其他糖尿病治療藥物替代，並重新評估劑量及療效。

從九月五日起，「胰妥讚」恢復正常供貨，台大醫院內科部副主任王治元表示，研究證實，使用「胰妥讚」可預防病人心血管及中風等風險，但也有減重效果，不少民眾將它視為減重藥品。為了確保糖尿病人用藥權益，台大限制糖尿病患者使用這藥，如符合健保給付資格，就無須自費。不符健保給付資格，但與醫師討論後仍決定用藥，則需自費用藥。

與「胰妥讚」同成分的「週纖達」具有減重適應症，和成分類似的「猛健樂」於近期取得食藥署許可，將減重正式列為適應症之一。專治減重病人的開業醫師劉伯恩表示，「猛健樂」部分患者施打後容易出現噁心想吐、便秘等副作用，民眾若單純想減重，且無血糖過高共病，可使用「週纖達」。

「猛健樂」相當夯，劉伯恩表示，幾乎每天都有病人至診間詢問此藥，臨床建議，身體質量指數（ＢＭＩ）數值高於卅以上的病態性肥胖病人才需施打瘦瘦針，而這類病人通常合併三高、糖尿病、代謝問題等共病，若ＢＭＩ只有廿三、廿四，且血糖值並未升高，不建議花錢施打。

「只要一停藥，就會復胖。」劉伯恩表示，臨床觀察，施打這類藥品，容易出現「抗藥性」，隨用藥時間拉長，療效遞減，若發生多次抗藥性，最終不論用什麼方式都難減重。

