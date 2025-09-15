健康你我他／籃框下投球報數 鍛鍊腦力與體力
我不擔心忘了採購該購買的物品，因為女兒年輕人也會忘。倒是近來頻繁詞語說錯或顛倒，甚至說出相反詞，挺擔心自己與失智症靠近。
退休後，把投稿當目標，只要動筆，初稿都能完成。這半年來卻難做到，日常已無法透過文字敘述。這天翻開健康版「當心失智症十大警訊」入眼裡，發現無法勝任熟悉事務、書寫困難是警訊。女兒也愛閱讀健康版，安慰我警訊裡書寫困難是表示手不靈活或是忘了某個字怎麼寫，跟想投稿卻寫不出來不一樣。
觀察身邊年長文友，他們依舊創作，表示寫作與年齡無關。為避免失智症纏身，我把書寫轉為口述，與家人聊起遇到的瑣碎事，讓腦袋運動，鍛鍊記憶力。
讀到喜歡的文章，不像過往只是看過，現在同篇文章不僅多讀幾遍，還要細讀，讀後更要想一想。例如近來反覆讀作家栩栩的一篇文「海苔」，我有時默讀、有時念出聲，還曾停在某個句子裡傻笑，問自己有哪些相似經驗，在閱讀動腦間，召喚消失的記憶。
以前站在籃框下投球時，依照投進次數在心裡報數。現在為了讓左右腦運動，運球時用不常使用的左手，每投出一球時，再增加數算失球數字，進球、失球報數同時並列，直到進球數字抵達兩百次，每天玩遊戲般的進行。
我這樣鍛鍊腦力與體力，失智症應該不容易上身。
