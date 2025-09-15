壓力大腸躁作祟 中醫教疏肝健脾

現代人工作壓力大、情緒不佳，常出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如指出，壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹、腹瀉等，甚至出現腸躁症；長期壓力過大易伴隨頸肩僵痛，因為上半身肌肉長時間處於過緊狀態，難以放鬆，同時也影響消化內分泌系統。

陳欣如指出，「肝屬木，主疏泄」、「脾屬土，主運化」，如果肝的疏泄功能出現障礙，會引起情緒、精神異常，導致自律神經錯亂。

按照五行理論，中醫說「肝木克脾土」，肝木指的是情緒，脾土指消化功能，情緒不暢，影響消化功能；「肝脾不和」，出現消化道失常症狀，一旦腸子蠕動增加時，就會造成腹瀉。

上班族壓力累積，過度製造壓力荷爾蒙，首當其衝就是胃腸系統，長時間處在壓力與精神緊張的狀況下，容易造成氣滯血瘀、肝氣鬱結。

中醫處理原則，包括「疏肝行氣」、「活血化瘀」，症狀嚴重時則要「芳香開竅」、「鎮靜安神」。

如何緩解改善壓力導致的腸躁症？陳欣如強調，應養成良好的飲食習慣，避免或減少食用蝦、蟹、牛奶、花生等可能引發過敏食物；對於生冷、冰凍、辛辣、油膩的食物，應適可而止；少量多餐，細嚼慢嚥；選擇容易消化、營養豐富的食品，少喝含糖碳酸飲料。

陳欣如建議，可多攝取高纖維食物，例如穀類、豆類、水果及蔬菜，可使結腸輕度擴張，防止進行性的腸道痙攣，纖維也可以保持糞便中的水分，防止大便堅硬，避免脹氣和腹脹。對於遇到壓力常是大吃大喝，無肉不歡的腸躁症患者而言，應減少肉食的攝入和少量多餐，有助於減輕痙攣疼痛和腹瀉症狀。

大部分腸躁症患者屬於受涼易腹瀉類型，陳欣如表示，應避免食用西瓜、冷飲等寒性食物。另外，在醫師指示下，患者可以將50克的食鹽炒熱，裝在布袋內，熱敷肚臍周圍，或是以胡椒粒填滿肚臍，上面放熱水袋，可減輕腸痙攣引起的腹脹與腹痛。

