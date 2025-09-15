健康主題館／憂鬱症反覆發作 血液檢測助精準醫療

國人憂鬱症盛行率達8.9％，估計全台近200萬人有憂鬱傾向，其中重度憂鬱症患者5.2％，約12萬多人。成大醫學院醫學系精神學科教授楊延光表示，憂鬱症致病風險包括嬰幼兒、兒少時期的早期創傷、生活壓力等，基因也扮演重要角色，若帶有暱稱「落井下石」的特定基因，將對外界事物較為敏感，也影響大腦血清素濃度，增加風險。

不斷情緒感冒 治療難度高

楊延光說，近七成憂鬱症患者可透過藥物及心理諮商、行為療法，妥善控制病情，以度過「情緒感冒」，但仍有二、三成患者容易反覆發作，屬於慢性且長期復發的憂鬱情形，其中少部分惡化為重度憂鬱症。是目前治療上的最大挑戰。

目前精神疾病診斷多依臨床症狀，如心情低落、憂鬱、吃不下、睡不好等，一旦持續二周以上，即研判為憂鬱情緒，醫師再依用藥經驗，開立處方藥物。楊延光表示，許多民眾認為憂鬱症患者是「想不開」，其實基因扮演重要角色，例如帶有「落井下石」型基因，也影響憂鬱症治療，如今透過基因檢測有助精準治療。

我國原子能委員會核能研究所成功開發一套檢驗系統，可檢測運送腦內血清素的傳輸體，傳輸體數量愈多，表示血清素愈多，以藥物「百憂解」為例，部分血清素較少的憂鬱症患者用藥後，確實能改善憂鬱情緒，但臨床觀察僅三分之一患者適合用藥，其餘三分之二療效有限。

美國新技術 了解未來風險

近幾年來，腦科學進步，美國亞利桑那大學醫學院研究人員開發血液檢測技術，透過血液檢測精神疾病病友的白血球，破解其基因定序，即可了解血清素、多巴胺及正腎上腺素等神經傳導物質分泌狀況，研判受測者罹患焦慮症等精神疾病風險，並深入了解嚴重程度及建議治療方案。

亞利桑那大學醫學院教授尼古列斯庫（Prof. Alexander B.Niculescu）表示，許多人都患有焦慮症等，可能影響日常生活，若能透過基因檢測，客觀了解患者狀態及未來風險，找出適合的治療方案，將可提升治療效果。

他舉例，臨床上有一對虎爸、虎媽的孩子，原本就讀長春藤名校，但精神狀況一直不好，接受治療也沒有改善，幸好透過檢測，發現孩子有創傷後壓力症候群，醫療團隊調整用藥，個案目前狀況良好，未來想當精神科醫師。

血液檢測系統 仍有局限性

楊延光說，血液檢測系統有助精神科醫師精準用藥，並可預測病友心理韌性，如自殺指數偏高，即可提高藥物劑量，或緊急安排住院，甚至進一步確診病友為單純憂鬱症，或較複雜的雙極性疾患（躁鬱症）等其他精神疾病。

不過，這套血液檢測系統仍有其局限性，楊延光指出，憂鬱症絕非百分之百由基因決定，仍需考慮心理韌性、外在重大突發事件等因素。臨床也發現，即使規律用藥，病情穩定，重返職場，與一般人無異，但如果遭遇巨變，如伴侶背叛、住家火災等事故，仍可能復發。

