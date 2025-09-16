中秋連假 新北6公園開放烤肉
中秋連假將至，新北高灘處近日宣布，除樹林區鹿角溪原住民主題部落公園全年開放烤肉，10月4日至6日連假期間，在河濱橋下空間增設5處臨時烤肉區，其餘河濱公園區域內禁止。基隆市暖東峽谷、泰安瀑布及外木山濱海大道，早年是烤肉熱點，響應無痕山林及減碳政策，多年前已公告三地禁止烤肉，禁令持續中。
新北高灘處說明，今年開放地點包括三重中山橋原住民族主題園區、八里文化公園、新店陽光橋下右岸萊茵公園、板橋光復橋下賞鳥河濱公園、永和福和橋下永和公園。高灘處長黃裕斌說，市府順應民情開設合法區域，兼顧公共安全與環境品質，也讓市民能延續過節傳統。
近年中秋烤肉風氣降溫，仍有不少人期待「一年一烤」節日氣氛。27歲許姓男子說，都會區可烤肉地點愈來愈少，乾脆去燒烤店滿足口欲較省事。住新店28歲傅男說，陽光橋下空間大、風景好，是市府公告的合法烤肉區，打算揪好友享受烤肉樂趣。
有別於新北提供河濱空間供民眾烤肉助興，基隆公共區域一律禁烤。基隆市暖東峽谷、泰安瀑布及外木山濱海大道，早年曾是民眾烤肉熱門地點，市府響應無痕山林及減碳政策，多年前便公告三地禁止烤肉，基隆山林、海岸也不開放民眾隨意紮營、生火烤肉，避免破壞生態、汙染環境及引發危險。
