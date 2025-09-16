中央首波婚育宅開放申請 桃園、台南共179戶
桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，共909戶社宅昨開放申請，國家住都中心指出，這也是首波搭配「婚育宅」政策的中央社宅，將保留20%戶數給婚育青年家庭優先入住，即桃園58戶、台南121戶。
國家住都中心表示，針對「新婚」或「育有學齡前幼兒」家庭，以申請日為準，申請人只要符合2年內登記結婚、育有學齡前幼兒或領有孕婦健康手冊的婚育家庭，並檢附相關證明文件，經審查合格及中籤後，即可優先入住；育兒家庭的社宅租期最長可達12年。
桃園市桃園區「慈文安居」共288戶，由國防部提供土地興辦社宅，因此除提供58戶作為婚育宅，也特別保留30%戶數優先照顧軍職人員，另有5%戶數給警消人員申請，房型規畫為套房、2房及3房型，租金含管理費6220元起。
台南市東區「新都安居A」則是台南市第一處中央直接興辦社宅、共621戶，除保留16戶作專案出租，引進更多社福資源，並提供121戶作為婚育宅，也保留至少8%戶數供軍警消人員優先申請，房型同樣有套房、2房及3房型，租金含管理費4630元起。
國家住都中心表示，兩案預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住，申請受理期間即日起至10月14日止，採24小時線上申請制，符合資格者可跨縣市申請，例如設籍台南市、在桃園市工作的民眾，且所得、財產符合標準，可同時申請「新都安居A」及「慈文安居」，但若兩處都中籤，只能選一處簽約入住。
