今彩539第114224期 頭獎5注中獎
今彩539第114224期開獎，中獎號碼10、07、12、09、28；派彩結果，頭獎5注中獎，每注獎金新台幣480萬元。
貳獎362注中獎，每注獎金2萬元。
3星彩中獎號碼463，壹獎87注中獎，每注獎金1萬元。
4星彩中獎號碼0233，壹獎22注中獎，每注獎金10萬元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
