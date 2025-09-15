威力彩第114074期頭獎槓龜

快訊

中央社／ 台北15日電

威力彩第114074期今晚開獎，第一區中獎號碼為04、33、20、16、34、38，第二區中獎號碼為02；派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

