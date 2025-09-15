屏基率先完成「生物適應架」植入 冠狀動脈治療邁新階段

屏東基督教醫院心導管團隊致力心臟照護26年，今年5月成為全台新一代心臟冠狀動脈「生物適應架」最早上線縣市，3個月內累積完成24例病人植入，追蹤均良好。

屏基院長吳榮州說，冠狀動脈阻塞一旦發生，可能導致心肌缺血甚至心肌梗塞，威脅性命。屏基心導管團隊推動新型醫材應用，率先導入「生物適應架」，不僅是醫院里程碑，更是全台心臟病患者的福音。

心導管手術是治療冠狀動脈狹窄重要方式之一。傳統裸金屬支架與塗藥支架雖能穩定急性期症狀，但其永久結構會限制血管彈性與自然搏動，長期仍可能增加心血管不良風險。

屏基副院長黃偉春表示，生物適應架設計融合藥物塗層與可分解結構。植入後能立即撐開血管並釋放藥物，降低再狹窄風險；約六個月後，可吸收連結材質分解，特殊釋放結構鬆開，讓動脈恢復自然的位置與曲度，血管得以順應心臟搏動而自然收縮，有效降低心血管不良事件的發生風險。

歐洲研究指出，植入一年後治療失敗率僅 2.35%；日本試驗證實，三年治療失敗率僅 2.7%，優於塗藥支架7.3%，伴隨更低心血管不良事件風險。該系統通過台灣衛福部食藥署審查，為病人帶來新選擇。

65 歲的黃先生例行健康檢查發現運動心電圖異常，檢查確診為冠狀動脈左前降支狹窄，屬於穩定型狹心症。屏基副院長黃偉春隨即為他植入生物適應架，解除潛在致命風險。

屏基心臟內科主任張雲德強調，屏基除引進新醫材，更重視「以病人為中心」的照護理念。全國首創將生物適應架、塗藥支架及裸金屬支架納入「心導管介入治療醫病共享決策（Shared Decision Making, SDM）」。

屏東基督教醫院心導管團隊致力心臟照護26年，今年5月成為全台新一代心臟冠狀動脈「生物適應架」最早上線縣市，3個月內累積完成24例病人植入，追蹤均良好，標誌心導管介入治療邁向新階段。圖／屏基提供 屏東基督教醫院心導管團隊致力心臟照護26年，今年5月成為全台新一代心臟冠狀動脈「生物適應架」最早上線縣市，3個月內累積完成24例病人植入，追蹤均良好，標誌心導管介入治療邁向新階段。圖／屏基提供 屏基今天也邀請患者（中）現身說法，右為屏基院長吳榮州、左為屏基副院長黃偉春。圖／屏基提供

