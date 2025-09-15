「瘦瘦針」胰妥讚缺藥4年恢復供貨 食藥署：請廠商優先供藥糖尿病患

為治療糖尿病研發的腸泌素，常被當作減重藥物使用，導致減肥民眾與糖尿病友爭藥情境。胰妥讚為較早研發的腸泌素注射筆產品，但國內自2021年起，因供應問題，持續缺藥、控貨。食藥署近期公告，該藥品已恢復供應，並強調將持續請藥廠優先供應藥品給治療糖尿病醫療機構，及調製藥品慢性處方箋藥局，確保藥品優先用於糖尿病患。

食藥署指出，胰妥讚藥品主成份為Semaglutide，藥品許可證核准適應症包括，單一療法或與其他糖尿病藥物使用，治療控制不佳第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動外輔助治療；另，用於已有心血管疾病的第二型糖尿病人，可降低發生心血管事件，包括心血管疾病死亡、非致命性心肌梗塞、非致命性中風等風險。這項藥品不在藥事法第27-2條所列必要藥品之列。

食藥署表示，該署2021年11月5日，在西藥醫療器材供應資訊平台公告該藥品因供應問題導致短缺，原預計2025年第四季，至2026年第一季之間可恢復正常供應，但近期廠商通知已恢復正常供應，食藥署已於2025年9月9日將恢復供應資訊，發布於前述平台，供臨床醫師查詢。不過，胰妥讚注射劑年輸入量，因涉廠商營業秘密，食藥署不便透露。

食藥署強調，為保障民眾用藥權益，將持續請持有胰妥讚許可證藥商，優先供應給治療糖尿病的醫療機構，與調劑這類藥品慢性處方箋的藥局，並要求藥商向醫療機構加強宣導，應將胰妥讚優先使用於有需要的糖尿病病人。

與胰妥讚同成份同劑型另一產品猛健樂，近期取得食藥署許可，且減重列為適應症之一。專治減重病人的開業醫師劉伯恩說，胰妥讚與猛健樂自費價格接近，每劑約落在一萬二千元左右，不過，猛健樂屬長效型，且部分患者施打後會有噁心想吐、便秘等副作用，建議民眾若單純為了減重，沒有血糖過高共病，可使用較初階的胰妥讚即可。

劉伯恩強調，不少民眾誤認打了瘦瘦針就可放心飲食，實際上病人只要一停藥，就會立刻復胖，因此即使打了瘦瘦針，也要留意飲食、生活習慣，此外，臨床觀察，施打這類藥品民眾，容易出現「抗藥性」，隨用藥時間拉長，療效遞減，因為身體需要熱量，瘦瘦針雖限制其中一種熱量接收方式，但身體會強化其他熱量吸收功能，若發生多次抗藥性，最終病人不論用什麼方式都難減重。

