「生命智慧」桌遊直面禁忌話題 促談生病與死亡

人生結束前如何善終，道謝、道愛、道別、道歉至關重要，平常卻少談及此禁忌話題。失智老人基金會引入「生命智慧」桌遊，幫助人們在遊戲中回顧人生，也思考如何準備將來。

藝人李千娜今天擔任公益大使，出席「2025失智老人募款活動起跑記者會」，親自試玩遊戲，抽出問題「你希望自己的告別式怎麼進行」。她分享，自己早已告訴父母與小孩，如果過世，她希望什麼儀式都不要辦，如果真的想悼念，可以請電子花車來，大家開心熱鬧辦桌、唱卡拉OK，聚在一起想念。

再抽到「心中最掛念的人」這個問題，李千娜說起帶大自己的奶奶，因為奶奶是歌仔戲花旦，喜歡唱歌表演，因此她在唱歌方面受奶奶很大影響，個性上更從奶奶身上學到善良、熱情與大方。她感嘆，在這樣的回想中，才發現一個人原來可以在自己心裡停留這麼久。

失智老人基金會執行長鄧世雄說明，如何平安接受、勇敢面對病痛與死亡，是人到高齡都要面對的課題。台灣在安寧療護中，長期使用道謝、道愛、道別、道歉「4道人生」概念助人善終，如今透過桌遊，盼讓老中青人都能思考生老病死議題，讓身心靈都達到真正的健康。

「先回憶過去之後，才會知道要怎麼準備我的將來。」協助引進「生命智慧」桌遊的修女林艾雯說明，桌遊設計為2張地圖，第1階段會透過問題，讓長輩回憶童年是怎麼玩的、青少年時期怎麼過的，又如何經過壯年走到老年；第2階段再引導長輩思考如何整合自己的生命。

林艾雯以自身帶老人服務中心長輩遊玩的經驗分享，有長輩剛開始玩的時候，還因遊戲中「露骨」的問題受到驚嚇，但後來看著其他玩家都自在地談，便也慢慢開始敢於面對。

「平常誰會談這些問題，但這些問題又不談不行。」林艾雯感嘆，自己看過太多長輩到晚年的時候，毫無準備突然就走了，沒有與家人善別，剩下的人也無法善生，老人本身更無法善終，留下許多遺憾與後悔。雖然過去「4道人生」在安寧醫療中廣泛使用，但不免太晚，因此希望讓大家更早開始思考這些問題。

