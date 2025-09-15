快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

「生命智慧」桌遊直面禁忌話題 促談生病與死亡

中央社／ 台北15日電

人生結束前如何善終，道謝、道愛、道別、道歉至關重要，平常卻少談及此禁忌話題。失智老人基金會引入「生命智慧」桌遊，幫助人們在遊戲中回顧人生，也思考如何準備將來。

藝人李千娜今天擔任公益大使，出席「2025失智老人募款活動起跑記者會」，親自試玩遊戲，抽出問題「你希望自己的告別式怎麼進行」。她分享，自己早已告訴父母與小孩，如果過世，她希望什麼儀式都不要辦，如果真的想悼念，可以請電子花車來，大家開心熱鬧辦桌、唱卡拉OK，聚在一起想念。

再抽到「心中最掛念的人」這個問題，李千娜說起帶大自己的奶奶，因為奶奶是歌仔戲花旦，喜歡唱歌表演，因此她在唱歌方面受奶奶很大影響，個性上更從奶奶身上學到善良、熱情與大方。她感嘆，在這樣的回想中，才發現一個人原來可以在自己心裡停留這麼久。

失智老人基金會執行長鄧世雄說明，如何平安接受、勇敢面對病痛與死亡，是人到高齡都要面對的課題。台灣在安寧療護中，長期使用道謝、道愛、道別、道歉「4道人生」概念助人善終，如今透過桌遊，盼讓老中青人都能思考生老病死議題，讓身心靈都達到真正的健康。

「先回憶過去之後，才會知道要怎麼準備我的將來。」協助引進「生命智慧」桌遊的修女林艾雯說明，桌遊設計為2張地圖，第1階段會透過問題，讓長輩回憶童年是怎麼玩的、青少年時期怎麼過的，又如何經過壯年走到老年；第2階段再引導長輩思考如何整合自己的生命。

林艾雯以自身帶老人服務中心長輩遊玩的經驗分享，有長輩剛開始玩的時候，還因遊戲中「露骨」的問題受到驚嚇，但後來看著其他玩家都自在地談，便也慢慢開始敢於面對。

「平常誰會談這些問題，但這些問題又不談不行。」林艾雯感嘆，自己看過太多長輩到晚年的時候，毫無準備突然就走了，沒有與家人善別，剩下的人也無法善生，老人本身更無法善終，留下許多遺憾與後悔。雖然過去「4道人生」在安寧醫療中廣泛使用，但不免太晚，因此希望讓大家更早開始思考這些問題。

長輩 人生 奶奶

延伸閱讀

長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

神複製媽媽李千娜！顧穎哭了 怕自己不夠好

李千娜神基因曝光！美魔女媽媽罕見亮相　連羅時豐都看傻了

陳漢典、Lulu閃婚！李千娜不忍了 突爆「懷有第4胎」

相關新聞

明天高溫恐破37度！這日起「大雨連炸3天」下周還有熱帶擾動發展

大台北地區及桃園明天高溫37度甚至更高，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四至周六是未來1周降雨最多的3天，連帶溫度也略降，...

台中6旬婦陪夫健檢「隨手做這事」揪出大腸癌 救了自己一命

台中6旬程婦日前陪丈夫到醫院健檢，等待時在癌篩櫃台發現有糞便潛血檢查，離開時順手領了糞便篩檢管回家，沒想到糞便潛血檢查是...

雷雨狂炸2縣市 嘉縣葫蘆谷暴雨持續到晚間6時22分

中央氣象署今下午4時22分，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，同時也針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布山區暴雨告警，...

「瘦瘦針」胰妥讚缺藥4年恢復供貨 食藥署：請廠商優先供藥糖尿病患

為治療糖尿病研發的腸泌素，常被當作減重藥物使用，導致減肥民眾與糖尿病友爭藥情境。胰妥讚為較早研發的腸泌素注射筆產品，但國...

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

李千娜分享照顧失智阿嬤 糖尿病控制不佳易傷大腦

藝人李千娜擔任失智公益大使，她分享自己的阿嬤也是失智症患者，去年發行的台語專輯中，收錄了一首「阿娜ㄟ」，是以孫女的角色寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。