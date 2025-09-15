唐美雲新戲「夢在海潮那邊」 出演海賊女王蔡牽媽

快訊

中央社／ 台北15日電
唐美雲歌仔戲團將帶來旗艦新作「夢在海潮那邊」，由唐美雲出演海賊女王蔡牽媽，她表示，這角色非常接地氣，「我演的海賊小女人已經超過我自己的想像。」

這次唐美雲將化身海賊女王蔡牽媽，許秀年飾演龍門客棧老闆娘，小咪詮釋儒雅富商李啟明，國光劇團當家老生唐文華則飾演海賊王蔡牽，與唐美雲上演一對相愛相殺的海賊夫妻檔。

故事主角「蔡牽媽」是最令嘉慶皇帝頭疼的海賊女王，她不再只是丈夫背後的輔佐者，而是智謀過人、目光遠大的領袖。她抗拒清廷招安，甚至鼓勵蔡牽攻占台灣、自立為王。為了鞏固勢力，她女扮男裝潛入艋舺，卻意外與神秘富商李啟明漸生曖昧，掀起情感與權謀交織的漩渦。

唐美雲今天在記者會上表示，這個劇名「夢在海潮那邊」聽起來很像韓劇，但講的是台灣在地故事，「請大家忘記『光華之君』演出光源氏的我，或是演出『臥龍』諸葛亮的我，這次演出對我來說是跨界大挑戰。」唐美雲提到，飾演蔡牽的唐文華，演出完全顛覆以往氣派正義的形象，「歡迎大家來看。」

導演戴君芳表示，劇團不想單純滿足只做一個海賊婆的故事，劇情設計了平行時空裡蔡牽與蔡牽媽的角色，透過他們最後懸崖勒馬，沒有占領台灣當成海賊基地的過程，帶出對於台灣命運的重新思考。

戴君芳提到，「夢在海潮那邊」劇名中的「海潮」代表的是民心之所向，「這個議題並不嚴肅，其實就是講選擇。如果人生有不同的選擇，是否會有截然不同的境遇，關鍵在於我們是否有做出選擇的能力與勇氣，我反而覺得非常浪漫。」

編劇陳健星表示，新戲醞釀的過程翻閱了許多台灣史資料，這對海盜夫妻的故事讓他眼睛一亮，「最苦惱的是唐美雲老師要演蔡牽還是蔡牽媽。」陳健星說，這個「蔡牽媽」的角色實在太有趣，唐美雲演出迥異過往優雅瀟灑形象，「現在每天排練大家都是笑到肚子痛，歡迎大家來看看我們這場夢。」

唐美雲歌仔戲團「夢在海潮那邊」將於10月16日至19日演出，地點在台北國家戲劇院。

