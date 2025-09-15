快訊

明天高溫恐破37度！這日起「大雨連炸3天」下周還有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大台北地區及桃園明天高溫37度甚至更高。聯合報系資料照
大台北地區及桃園明天高溫37度甚至更高，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四至周六是未來1周降雨最多的3天，連帶溫度也略降，台東、恆春半島慎防雷陣雨，其他地區午後也有雷陣雨，且有短延時大雨發生機旅，直到下周一、下周二水氣才減少。

曾昭誠說，周四至周六（18至20日）菲律賓東方的熱帶擾動將通過呂宋島，造成南方雲系北移，影響台灣附近水氣增加；另外，目前關島海面有另一個熱帶擾動發展，未來持續朝台灣東南方靠近，預計下周可能會影響台灣，但其強度及路徑還有很大不確定性，須持續觀察。

針對未來1周天氣，曾昭誠指出，明（16日）天氣與今天類似，受到太平洋高壓影響，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部、桃園以南山區有雷陣雨。明天晚上起，台灣南方水氣增加，台東、恆春半島有局部較大雨勢。

周三（17日）水氣逐漸增多，東半部、恆春半島雨勢變大且降雨時間拉長，有局部短暫陣雨，尤其台東、恆春半島局部有較大雨勢發生機率。其他地區為多雲的天氣，午後降雨範圍及強度擴大，也會有短延時降雨機率。

周三、周四（17、18日）受到陸風與環境風幅合，西半部凌晨也有零星陣雨；周四至周六（18至20日）是未來1周降雨最多的時候，由於南方雲系北移，各地易有短延時強降雨。

周四、周五（18、19日）台東、恆春半島整天都有局部陣雨或雷雨，南部、宜花整天有短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨，其中，周四至周六各地也需留意短延時大雨。

周六（20日）雨勢稍微趨緩；周日、下周一（21、22日）水氣減少，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，曾昭誠表示，明、後2天大台北、桃園局部高溫仍上看37度，甚至會出現更高溫，東南部高溫則接近36度，周四（18日）由於降雨影響，溫度連帶將略降，但降雨期間各地高溫仍上看33度。

恆春 高溫

