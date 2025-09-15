快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

聽新聞
0:00 / 0:00

李千娜分享照顧失智阿嬤 糖尿病控制不佳易傷大腦

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
天主教失智老人基金會執行長鄧世雄（右）、安聯人壽總經理羅偉睿（左）與代言人李千娜（中）合影。圖／天主教失智老人基金會提供
天主教失智老人基金會執行長鄧世雄（右）、安聯人壽總經理羅偉睿（左）與代言人李千娜（中）合影。圖／天主教失智老人基金會提供

藝人李千娜擔任失智公益大使，她分享自己的阿嬤也是失智症患者，去年發行的台語專輯中，收錄了一首「阿娜ㄟ」，是以孫女的角色寫給最愛的奶奶。「我記得每次只要唱歌給阿嬤聽，她就會笑得很開心。」因為失智照顧者的經驗，更多了體認與感觸，希望提升大眾對失智議題的重視。

全球每3秒就有1人罹患失智症，台灣失智症患者人數已突破37萬人，預估2050年將增長至86萬人以上。天主教失智老人基金會今攜手安聯人壽，舉辦第18屆失智老人募款活動，邀請歌手李千娜擔任公益大使，透過「生命智慧桌遊」陪伴長輩喚醒珍貴回憶，也能引導進行復能與認知訓練。

超高齡社會來臨，失智症成為重要的公共衛生挑戰，包含照護成本增加，對家庭與社會都是沉重負擔。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，感謝安聯人壽長年的支持，共同推動失智症議題，讓弱勢失智長者能夠得到更好的照顧，也喚起國人對這個世紀之病的重視。

「基金會從認識他、找到他、關懷他、照顧他」四個面向努力推廣失智照護，連結社會資源，鄧世雄強調，失智預防與延緩觀念愈來愈受到重視，但國人對於失智症的認知仍有提升的空間，包括了解成因與風險因子，並採取預防措施，以及如何學習有效的溝通與照顧技巧。

李千娜表示，阿嬤因為糖尿病導致器官開始衰竭，最後影響到大腦，忘記身邊熟悉的人，有時聽到家人聲音仍有反應。在失智症漫長的退化過程中，「懷舊治療」有助於改善負面情緒、改善認知以及增進溝通能力，天主教失智老人基金會與香港明愛取得「生命智慧桌上遊戲」授權，確實可在遊戲過程中動腦復健。

臨床研究顯示，透過非藥物介入方式如懷舊治療、藝術治療、音樂刺激等，能有效提升長者情緒穩定度與生活參與度，並延緩認知退化。「生命智慧桌遊」正結合了這些方法，透過感官刺激、認知訓練與情感互動，達到兼具娛樂、療癒與失智預防的效果，成為一項創新的預防失智工具。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，失智症防治與照護刻不容緩，平常要多運動、多動腦、多社會互動、多攝取蔬菜水果，增加大腦的保護因子。他以自身為例，失智的機率與年齡成正比，年過半百後，一周最少運動3天，每天都提醒自己吃足綠色青菜，即使無法避免失智，也能延緩失智的年齡。

阿嬤 失智症 公益大使

延伸閱讀

長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

李千娜神基因曝光！美魔女媽媽罕見亮相　連羅時豐都看傻了

陳漢典、Lulu閃婚！李千娜不忍了 突爆「懷有第4胎」

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

相關新聞

明天高溫恐破37度！這日起「大雨連炸3天」下周還有熱帶擾動發展

大台北地區及桃園明天高溫37度甚至更高，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四至周六是未來1周降雨最多的3天，連帶溫度也略降，...

台中6旬婦陪夫健檢「隨手做這事」揪出大腸癌 救了自己一命

台中6旬程婦日前陪丈夫到醫院健檢，等待時在癌篩櫃台發現有糞便潛血檢查，離開時順手領了糞便篩檢管回家，沒想到糞便潛血檢查是...

雷雨狂炸2縣市 嘉縣葫蘆谷暴雨持續到晚間6時22分

中央氣象署今下午4時22分，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，同時也針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布山區暴雨告警，...

「瘦瘦針」胰妥讚缺藥4年恢復供貨 食藥署：請廠商優先供藥糖尿病患

為治療糖尿病研發的腸泌素，常被當作減重藥物使用，導致減肥民眾與糖尿病友爭藥情境。胰妥讚為較早研發的腸泌素注射筆產品，但國...

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

李千娜分享照顧失智阿嬤 糖尿病控制不佳易傷大腦

藝人李千娜擔任失智公益大使，她分享自己的阿嬤也是失智症患者，去年發行的台語專輯中，收錄了一首「阿娜ㄟ」，是以孫女的角色寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。