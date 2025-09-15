李千娜分享照顧失智阿嬤 糖尿病控制不佳易傷大腦

藝人李千娜擔任失智公益大使，她分享自己的阿嬤也是失智症患者，去年發行的台語專輯中，收錄了一首「阿娜ㄟ」，是以孫女的角色寫給最愛的奶奶。「我記得每次只要唱歌給阿嬤聽，她就會笑得很開心。」因為失智照顧者的經驗，更多了體認與感觸，希望提升大眾對失智議題的重視。

全球每3秒就有1人罹患失智症，台灣失智症患者人數已突破37萬人，預估2050年將增長至86萬人以上。天主教失智老人基金會今攜手安聯人壽，舉辦第18屆失智老人募款活動，邀請歌手李千娜擔任公益大使，透過「生命智慧桌遊」陪伴長輩喚醒珍貴回憶，也能引導進行復能與認知訓練。

超高齡社會來臨，失智症成為重要的公共衛生挑戰，包含照護成本增加，對家庭與社會都是沉重負擔。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，感謝安聯人壽長年的支持，共同推動失智症議題，讓弱勢失智長者能夠得到更好的照顧，也喚起國人對這個世紀之病的重視。

「基金會從認識他、找到他、關懷他、照顧他」四個面向努力推廣失智照護，連結社會資源，鄧世雄強調，失智預防與延緩觀念愈來愈受到重視，但國人對於失智症的認知仍有提升的空間，包括了解成因與風險因子，並採取預防措施，以及如何學習有效的溝通與照顧技巧。

李千娜表示，阿嬤因為糖尿病導致器官開始衰竭，最後影響到大腦，忘記身邊熟悉的人，有時聽到家人聲音仍有反應。在失智症漫長的退化過程中，「懷舊治療」有助於改善負面情緒、改善認知以及增進溝通能力，天主教失智老人基金會與香港明愛取得「生命智慧桌上遊戲」授權，確實可在遊戲過程中動腦復健。

臨床研究顯示，透過非藥物介入方式如懷舊治療、藝術治療、音樂刺激等，能有效提升長者情緒穩定度與生活參與度，並延緩認知退化。「生命智慧桌遊」正結合了這些方法，透過感官刺激、認知訓練與情感互動，達到兼具娛樂、療癒與失智預防的效果，成為一項創新的預防失智工具。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，失智症防治與照護刻不容緩，平常要多運動、多動腦、多社會互動、多攝取蔬菜水果，增加大腦的保護因子。他以自身為例，失智的機率與年齡成正比，年過半百後，一周最少運動3天，每天都提醒自己吃足綠色青菜，即使無法避免失智，也能延緩失智的年齡。

