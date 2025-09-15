陳世凱投書韓媒 籲支持台灣參與國際民航組織

交通部長陳世凱投書韓國媒體獲刊登，文中呼籲國際民航組織（ICAO）應完整接納台灣參與其大會、技術性會議及機制，以保障區域飛航安全及發展利益，實踐ICAO安全天空及永續未來。

3年一度的ICAO第42屆大會將於9月23日至10月3日在加拿大蒙特婁舉行，韓媒Edaily今天刊出陳世凱投書，提到「台北飛航情報區」（Taipei FlightInformation Region, 簡稱Taipei FIR）轄管東亞龐大的空中交通流量，為ICAO全球300多個FIR不可分割之一環。

台灣民航局作為Taipei FIR唯一管理機關，負責執行安全航行管理、提供完整飛航資訊服務，以及規劃安全與效率的空域航路，確保全球使用Taipei FIR所有航機與乘客的飛航安全與效率。無論從風險管控或安全管理角度，ICAO都應讓台灣民航局與全球每一個FIR的民航主管機關一樣參與ICAO。

陳世凱指出，中國近年多次在未具Taipei FIR管轄權情形下，逕行發布臨時危險區、保留區或軍演範圍，且未依ICAO規範於7天前發布周知，已嚴重衝擊本區及鄰近各飛航情報區飛航安全。

面對亞太區域十分繁忙的航情量，加上全球民航發展正面臨各種天災（全球氣候變遷）、人為（行動電源、國際地緣政治干擾）因素對飛航安全造成的威脅，台灣作為國際民航社群負責任的一分子，再次呼籲ICAO為保障區域飛航安全，不宜無視Taipei FIR的重要性。

陳世凱說明，台灣民航局為與國際飛航安全管理標準接軌，積極透過各種間接管道蒐集有限資訊、或延聘外國航空專家協助實施相關訓練、建置相關法規、系統及執行程序，以確保我國航空監理系統持續符合ICAO規範，也參照ICAO減碳目標及政策，將國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）機制國內法制化，並於2025年4月啟動永續航空燃油（SAF）試行計畫。

他說，台灣航空業有邁向淨零轉型的決心與行動力，但這些努力，必須有即時、完整的資訊，以及透過參與各項技術會議、專業訓練，才能持續有效提升飛安與區域安全的共同發展，呼籲ICAO納入台灣，以實踐「安全天空，永續未來」願景。

商品推薦