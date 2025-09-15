快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

熱帶擾動水氣北移 18日起連3天防大雨

中央社／ 台北15日電

氣象署今天表示，因熱帶擾動通過呂宋島，外圍雲系水氣北移的影響，18日至20日是本週降雨最顯著的3天，各地午後雷陣雨易有局部大雨；預估下週有新的熱帶系統發展，持續觀察。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨；明晚起南方水氣開始北移，台東恆春半島可能有局部較大雨勢發生。

曾昭誠表示，17日起水氣再增多，台東、恆春半島仍然整天有局部較大雨勢；午後各地易有雷陣雨，且有局部大雨發生的機率；另外，夜晚清晨可能會有海陸風輻合，西半部地區夜晚清晨會有零星短暫陣雨。

曾昭誠指出，18日至20日是未來一週降雨最顯著的3天，各地午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生；其中18日、19日水氣最盛，台東、恆春半島整天有持續的陣雨或雷雨，且有大雨發生，南部、宜花地區有不定時的陣雨或雷雨，不排除有局部大雨。

曾昭誠提到，21日、22日水氣減少，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，曾昭誠表示，今天最高溫為新北市五股區攝氏39度，就是受到偏東風過山沉降的影響；明天及17日白天，大台北、桃園地區仍要留意37度以上的氣溫，中南部近山區高溫可達36度，其他各地約33至35度。

曾昭誠解釋，18日至20日的水氣主要來自於將從呂宋島通過的熱帶擾動外圍雲系，有部分北移影響，但預估其發展機會不高；23日之後在菲律賓東方海面有另一個熱帶擾動，且發展的機會高，現在關島附近已經有雛型，預估下週會增強為熱帶性低氣壓，不排除有機會成颱，目前預測路徑以從巴士海峽至呂宋島一帶通過的機率較高，氣象署會持續觀察。

恆春 台東 氣象署

延伸閱讀

熱帶系統發展活躍 會有雙颱？氣象署說話了

2熱帶擾動恐發展 吳德榮：一個成颱機率提高到5成

未來一週多午後雷陣雨 18日起連3天懸日現台中

熱帶擾動影響明後花東短暫雨 氣象署：周三起午後雷雨範圍擴大

相關新聞

雷雨狂炸2縣市 嘉縣葫蘆谷暴雨持續到晚間6時22分

中央氣象署今下午4時22分，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，同時也針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布山區暴雨告警，...

單次運動有助減緩癌細胞生長 新研究揭最有效抗癌運動

華盛頓郵報報導，運動不僅能增進健康，甚至可能直接透過細胞機制打擊癌症。最新研究指出，單次運動後，血液中的肌肉因子濃度升高...

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

李千娜分享照顧失智阿嬤 糖尿病控制不佳易傷大腦

藝人李千娜擔任失智公益大使，她分享自己的阿嬤也是失智症患者，去年發行的台語專輯中，收錄了一首「阿娜ㄟ」，是以孫女的角色寫...

台中6旬婦陪夫健檢「隨手做這事」揪出大腸癌 救了自己一命

台中6旬程婦日前陪丈夫到醫院健檢，等待時在癌篩櫃台發現有糞便潛血檢查，離開時順手領了糞便篩檢管回家，沒想到糞便潛血檢查是...

影／南投修法全縣禁用山豬吊 中央審查擬放寬 引爆動保團體怒火

「南投縣動物保護自治條例」草案禁用山豬吊，議會三讀通過後送中央審查，縣府依中央意見修正草案，動保團體不滿農業部建議有放寬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。