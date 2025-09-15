熱帶擾動水氣北移 18日起連3天防大雨

氣象署今天表示，因熱帶擾動通過呂宋島，外圍雲系水氣北移的影響，18日至20日是本週降雨最顯著的3天，各地午後雷陣雨易有局部大雨；預估下週有新的熱帶系統發展，持續觀察。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨；明晚起南方水氣開始北移，台東、恆春半島可能有局部較大雨勢發生。

曾昭誠表示，17日起水氣再增多，台東、恆春半島仍然整天有局部較大雨勢；午後各地易有雷陣雨，且有局部大雨發生的機率；另外，夜晚清晨可能會有海陸風輻合，西半部地區夜晚清晨會有零星短暫陣雨。

曾昭誠指出，18日至20日是未來一週降雨最顯著的3天，各地午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生；其中18日、19日水氣最盛，台東、恆春半島整天有持續的陣雨或雷雨，且有大雨發生，南部、宜花地區有不定時的陣雨或雷雨，不排除有局部大雨。

曾昭誠提到，21日、22日水氣減少，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，曾昭誠表示，今天最高溫為新北市五股區攝氏39度，就是受到偏東風過山沉降的影響；明天及17日白天，大台北、桃園地區仍要留意37度以上的氣溫，中南部近山區高溫可達36度，其他各地約33至35度。

曾昭誠解釋，18日至20日的水氣主要來自於將從呂宋島通過的熱帶擾動外圍雲系，有部分北移影響，但預估其發展機會不高；23日之後在菲律賓東方海面有另一個熱帶擾動，且發展的機會高，現在關島附近已經有雛型，預估下週會增強為熱帶性低氣壓，不排除有機會成颱，目前預測路徑以從巴士海峽至呂宋島一帶通過的機率較高，氣象署會持續觀察。

