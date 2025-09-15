紅點設計獎創辦人訪台 提紅點博物館盼新開始

快訊

中央社／ 台北15日電

睽違10年以上，紅點設計獎巡迴特展重返台北，精選逾百件年度台灣獲獎作品展出，獎項創辦人彼得賽克今天表示，雖因大巨蛋工程原因，紅點博物館後來在台停止營運，相信現在又是新開始。

台灣設計研究院今天舉行「紅點設計獎巡迴特展：『台灣當代設計』」開幕記者會，紅點設計獎創辦人、執行長彼得賽克（Peter Zec）致詞表示，創意背後的驅動力是科技以及整體社會發展，可從此次展覽中看見台灣的競爭力，很高興能以展覽回到台灣。

今天記者會選在松山文創園區舉行，園區內過去設有紅點設計博物館，後因場館漏水、龜裂問題引發社會輿論。彼得提到，紅點設計博物館後來由於大巨蛋施工，「我們遇到一些問題，最後因為這樣決定停止營運。」但到了現在，又是重新開始，也許能建立一些新事物。

彼得分享，記得1995年他在台北舉辦的ICSID大會上發表演講，自此職涯起飛；多年來他也看見台灣持續產出許多很棒的產品，在國際競賽上獲得好表現，許多國家也以台灣設計為榜樣。

策展人喬瓦賽克（Jova Zec）說，紅點已有超過10年未在台灣辦展覽，感謝台灣設計研究院讓他們有機會重返台北。台灣設計領先世界，若沒有台灣科技產品，許多事物無法運作，展中也涵蓋許多電腦、電腦零件等設計。

「紅點設計獎巡迴特展：『台灣當代設計』」共計展出實體46件、數位131件作品，步入展場首先便看見技嘉科技的機殼、台灣國際航電的GPS智慧腕錶、宏碁的「掠奪者」綠能包裝設計等，深入展間還可看見嬰幼兒玩具、電子視力檢查表等產品。

喬瓦說，以科技類產品能夠更快速了解台灣的設計能量，像是電腦包裝在網路時代漸漸成為開箱體驗一環，有些國家弄得奢侈漂亮但不環保，台灣卻可以用創意方式帶來永續體驗，自此也可看出台灣設計特質之一，就是總能在老生常談的作品中帶來創新、提升水準。

「紅點設計獎巡迴特展：『台灣當代設計』」明天起至11月16日展出，地點在松山文創園區的台灣設計館04展間。

