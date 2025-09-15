台中6旬婦陪夫健檢「隨手做這事」揪出大腸癌 救了自己一命

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師賴以立說明，達文西自然孔手術由數個小孔洞（藍圈處）穿過肚皮進行，最後將腸道吻合。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
醫師賴以立說明，達文西自然孔手術由數個小孔洞（藍圈處）穿過肚皮進行，最後將腸道吻合。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

台中6旬程婦日前陪丈夫到醫院健檢，等待時在癌篩櫃台發現有糞便潛血檢查，離開時順手領了糞便篩檢管回家，沒想到糞便潛血檢查是「陽性」，經大腸鏡檢查，在乙狀結腸發現一個疑似早期癌症病灶，切片證實為大腸癌，後接受達文西機械手臂輔助切除腫瘤，由自然孔順利取出檢體，重拾健康生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院大腸直腸外科主任賴以立說明，大腸癌的致癌機轉與環境因素（如抽菸）、基因（家族史）、遺傳變異以及生活方式（飲食等）都有關連。大腸的息肉也有轉化為癌症的風險，現行的糞便潛血檢查能幫助找出風險較高的病人來接受大腸鏡檢查，迅速診斷並治療。

賴以立指出，程婦經電腦斷層檢查，發現大腸癌仍在局部，還沒有轉移，首選的第一線治療是切除手術。早期大腸癌傳統剖腹手術已被微創腹腔鏡手術取代，但微創手術仍需要一個比較大的傷口以取出檢體。

賴以立說明，考量程婦健康狀況、腫瘤位置與身體結構特徵適合自然孔手術，孔婦接受微創達文西機械手臂輔助切除腫瘤，在肚皮上開數個約1公分的小孔洞，切除腫瘤、腸子、附屬血管淋巴組織，最後將腸道吻合，手術費用可由健保給付，病人需自付手術耗材費用。

賴以立提醒，隨著年齡增長、大腸黏膜長出息肉仍是演變為大腸癌的主因之一，衛福部補助的糞便潛血檢查已由50歲降為45歲以上補助篩檢，若能早期發現並治療，就能有較理想的結果。

醫師賴以立提醒，大腸癌若能早期發現並治療，就能有比較理想的結果。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
醫師賴以立提醒，大腸癌若能早期發現並治療，就能有比較理想的結果。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

