影／南投修法全縣禁用山豬吊 中央審查擬放寬 引爆動保團體怒火
「南投縣動物保護自治條例」草案禁用山豬吊，議會三讀通過後送中央審查，縣府依中央意見修正草案，動保團體不滿農業部建議有放寬依動保法使用山豬吊之虞，今抗議要求維持原禁用條文。縣府表示，將彙整地方意見，再與農業部溝通，盡力尋求共識。
隨動保意識抬頭，為提供動物友善環境，縣府去年起邀集民意代表、動保團體等辦理座談會，收集地方意見擬訂「南投縣動物保護自治條例」草案，今年元月經縣務會議通過，同年4月經縣議會三讀通過後，縣府將該條例草案送中央審核。
農業部、內政部、財政部及法務部等中央部會針對該草案恐衍生爭議條文回復意見，縣府根據中央建議擬修正草案，今天舉辦座談；農業部建議將野保法第21、21-1條增修入法，使原本全縣禁用山豬吊規定，在符合動保法規定時可使用，引發動保團體不滿。
台灣動物共生聯盟召集人潘翰疆表示，動保團體對南投縣動保自治條例樂觀其成，但草案原本第17條明確全面禁用山豬吊，與新北市條例類似，也無牴觸動保法或違反野保法例外之虞，因此應維持原條文，不應增修納入野保法的例外條款。
南投縣關懷動物協會理事長黃紹甄說，山豬吊氾濫山區、平地都有，就算是改良式的仍對貓狗及石虎、山羌等野生動物造成傷害，害其終身斷肢或斷掌，本該全面禁止。此外，動保團體也訴求，必要時警方須陪同家畜防治所協助查緝山豬吊。
農業處長蘇瑞祥說，該條例初擬草案時即邀集地方討論並收集意見才完成訂定，後續雖按中央意見重擬，同樣須與地方逐條討論彙整意見，將依地方意見與農業部溝通，盡力尋求各方共識後，再按程序送相關單位重新審議並核備完成才頒布。
