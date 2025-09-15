3連假估湧旅遊潮 省道易壅塞路段出爐

快訊

中央社／ 台北15日電

教師節、中秋及國慶3個連假即將到來，交通部公路局今天表示，預估將出現許多民眾外出旅遊潮，易壅塞路段包含台9線蘇花公路及南迴公路等，提醒旅客留意。

教師節、中秋及國慶連續假期分別自9月27日起至29日、10月4日起至6日、10月10日起至12日，各為期3天，預計連假期間將有許多民眾外出旅遊。

公路局指出，預估教師節、中秋及國慶連續假期車潮，分別自9月26日、10月3日及10月9日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮分別於9月27日至28日、10月4日至5日及10月10日至11日於各大風景旅遊熱點湧現。

返回工作地車潮預計分別從9月28日下午至29日、10月5日下午至6日及10月11日下午至12日出現。

公路局表示，預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻到香山路段、竹南路段及中彰大橋等。

銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，及重要觀光風景地區鄰近路段，包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台2線福隆及萬里到大武崙路段、台9甲線新店到烏來路段、台3線大溪及古坑到梅山路段、台21線日月潭周邊等。

為紓緩壅塞路況，公路局指出，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

另外，為鼓勵民眾於教師、中秋及國慶連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局指出，自連假前一日至最後一日推出多項全國性客運優惠，包含84條中長途國道客運路線中秋節連假6折、教師節及國慶連假85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；指定幸福巴士路線全程免費。

連假 教師節 中秋節

