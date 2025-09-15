「燈燈國王」領軍15隻萌偶...9/19-21高雄登場 來解鎖燈怪宇宙
客家委員會與紙風車劇團攜手打造2025全新原創客家親子劇《燈怪》，繼7月於台北兩廳院藝文廣場首演後，即將到海洋之都高雄。9月19日至21日在高雄市文化中心圓形廣場，進行連續三天共三場演出，將帶著高雄的觀眾走進奇幻的「燈怪宇宙」。
「燈怪」籌備近2年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、共生守護的故事。最矚目的焦點，莫過於全場重量級演員─三層樓高、身高8公尺、身長11公尺的「燈燈國王」。由紙風車歷時一年設計打造，內含5千多個手工機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生。
活動鼓勵孩子們透過歌唱自然親近客語，增添看戲的樂趣與驚喜，現場暖場互動小活動包括：唱客家歌送布偶、貼紙；邀請小朋友到「客家雲學習」 探索更多客家文化；周五場還加碼100份限定小禮，完整唱出一首客家歌的小朋友，可獲得「燈怪阿爸布偶」一隻；唱出一、二句客家歌或講客語的小朋友，則可獲得精美「燈怪貼紙」。
客委會表示，觀眾可以唱出平日在聽的客家歌謠，或是上客委會Youtube學唱「燈怪」主題曲〈瓜瓜歌〉，邀請大小朋友在演出前，在流行音樂之都的高雄現場，高歌客家歌曲，體驗客家文化之美。
「燈怪」高雄場將於9月19日至21日晚上在高雄文化中心圓形廣場連演三天三場，本劇免費觀賞，自由入座，紙風車更加碼推出周五場限定小禮100份，只要前往欣賞周五場的觀眾，就有機會得到。詳細入場資訊，可關注客家委員會與紙風車劇團粉絲專頁及官網
2025客家親子劇《燈怪》高雄場演出資訊
演出日期/時間：
9/19(五) 19:30
9/20(六) 19:00
9/21(日) 19:00
演出地點：高雄市文化中心-圓形廣場
以華客語演出，現場有轉播及字幕
