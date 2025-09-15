雷雨狂炸2縣市 嘉縣葫蘆谷暴雨持續到晚間6時22分

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時22分，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，同時也針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布山區暴雨告警。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時22分，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，同時也針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布山區暴雨告警，影響時間持續到傍晚6時22分。

氣象署表示，嘉義縣、台南市大雷雨預估持續影響到下午5時15分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流。

此外，也針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，影響時間持續時間至晚間6時22分；氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

嘉義 暴雨 大雷雨

