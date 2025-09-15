快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

三金藝人李千娜綁著可愛的雙馬尾、一身白色小愛心連身長裙，分享與失智長輩互動的趣事！李千娜15日出席失智長者相關的公益活動時，分享在失智老人養護中心的照護經驗說，有長輩知道她的歌，讓她感到很驚喜，她在體驗玩照護活動後，也馬上打給父母問候，呼籲民眾多關心身旁的長輩。

「身旁很多為失智所苦的長者，需要大家的支持與關懷！」李千娜表示，她曾經前往失智老人養護中心探望長者，並以公益大使身分與長輩玩桌遊、傾聽長輩心聲。她笑說，以為現場都是正常的長輩，但有相當開朗、活潑的長輩其時已經失智10年，才知道背後有很多故事，還有長輩會唱她的招牌曲「心花開」，讓她很開心。

現場也玩互動小遊戲，抽到「最懷念的人」的問題時，李千娜透露，永遠在她心中有重要位置的人是她的奶奶，從她身上學到善良與唱歌天分。李千娜還說，失智症不僅攸關患者個人，也深深影響著家庭，因為失智症患者常有問題行為或突發狀況，家人們不免承受巨大的壓力，需要政府與民間更多支持與幫助。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄強調，65歲以上失智比例7.99%、90歲以上更高達3分之1，但輕度失智透過藥物或非藥物治療，長者仍可很有尊嚴的生活，其中維持心靈健康很重要；安聯人壽總經理羅偉睿也表示，公司積極推動各項失智友善服務，並協助民眾透過保險規劃未來可能需要的開銷，以減輕長照帶來的經濟負擔。

【更多精采內容，詳見

長輩 失智症 公益活動

延伸閱讀

神複製媽媽李千娜！顧穎哭了 怕自己不夠好

李千娜神基因曝光！美魔女媽媽罕見亮相　連羅時豐都看傻了

陳漢典、Lulu閃婚！李千娜不忍了 突爆「懷有第4胎」

李千娜學生時期照片曝光！清純校花氣質驚豔眾人

相關新聞

雷雨狂炸2縣市 嘉縣葫蘆谷暴雨持續到晚間6時22分

中央氣象署今下午4時22分，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，同時也針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布山區暴雨告警，...

單次運動有助減緩癌細胞生長 新研究揭最有效抗癌運動

華盛頓郵報報導，運動不僅能增進健康，甚至可能直接透過細胞機制打擊癌症。最新研究指出，單次運動後，血液中的肌肉因子濃度升高...

韓迷「台灣感性」 專家：愈在地愈國際 旅遊趨勢轉向當地庶民生活

聯合報今天報導「台灣感性대만감성」一詞在南韓社群平台暴紅，許多南韓年輕人一窩蜂在台灣老舊巷弄或雜亂招牌前拍照，交通部觀光...

醫界到產業界！倪衍玄獲聘工研院新院士 疾呼政府重視少子化衝擊

工研院公布最新院士名單，台大醫學院教授倪衍玄剛從醫學院院長卸任，即獲聘新任院士。倪衍玄說，這是一項榮譽、一項殊榮，期望在...

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

「燈燈國王」領軍15隻萌偶 9月19日至21日高雄登場 來解鎖燈怪宇宙

客家委員會與紙風車劇團攜手打造2025全新原創客家親子劇《燈怪》，繼7月於台北兩廳院藝文廣場首演後，即將到海洋之都高雄。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。