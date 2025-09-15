長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

三金藝人李千娜綁著可愛的雙馬尾、一身白色小愛心連身長裙，分享與失智長輩互動的趣事！李千娜15日出席失智長者相關的公益活動時，分享在失智老人養護中心的照護經驗說，有長輩知道她的歌，讓她感到很驚喜，她在體驗玩照護活動後，也馬上打給父母問候，呼籲民眾多關心身旁的長輩。

「身旁很多為失智所苦的長者，需要大家的支持與關懷！」李千娜表示，她曾經前往失智老人養護中心探望長者，並以公益大使身分與長輩玩桌遊、傾聽長輩心聲。她笑說，以為現場都是正常的長輩，但有相當開朗、活潑的長輩其時已經失智10年，才知道背後有很多故事，還有長輩會唱她的招牌曲「心花開」，讓她很開心。

現場也玩互動小遊戲，抽到「最懷念的人」的問題時，李千娜透露，永遠在她心中有重要位置的人是她的奶奶，從她身上學到善良與唱歌天分。李千娜還說，失智症不僅攸關患者個人，也深深影響著家庭，因為失智症患者常有問題行為或突發狀況，家人們不免承受巨大的壓力，需要政府與民間更多支持與幫助。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄強調，65歲以上失智比例7.99%、90歲以上更高達3分之1，但輕度失智透過藥物或非藥物治療，長者仍可很有尊嚴的生活，其中維持心靈健康很重要；安聯人壽總經理羅偉睿也表示，公司積極推動各項失智友善服務，並協助民眾透過保險規劃未來可能需要的開銷，以減輕長照帶來的經濟負擔。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦