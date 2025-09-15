電動車免徵牌照、貨物稅 擬延至2030年底

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

電動車繼續享有減稅優惠！財政部新會期優先法案出爐，擬修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》，延長電動車免徵貨物稅及牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日止，預估每年減稅利益達新台幣96億元。對此，汽車專家邱文福認為，電動車並非唯一減碳車輛，政府對其他減碳車種（如油電車）也應有類似減免。

鼓勵購買低汙染車

有別於過往延長免徵措施通常以4年為基準，財政部近日表示，為配合2030年溫室氣體淨排放量的減量目標，此次規劃將相關方案延長5年，至2030年底。目前相關修正草案均已送赴行政院審議，待行政院會拍板。

財政部官員說明，為推動節能減碳，鼓勵民眾使用低污染車輛，以利電動車輛相關產業發展，達成政府運具電動化階段性目標，實現2050淨零排放的目標，將修正《使用牌照稅法》第5條，將直轄市及縣市政府得對電動車輛免徵使用牌照稅之期限，延長5年至2030年底。

140萬小客車免徵

同時，財政部也將修正《貨物稅條例》第12條之3，明定購買完全以電能為動力的電動車輛，並完成登記者，可免徵該車輛貨物稅，實施期間同樣延長至2030年底，但電動小客車的免徵金額，仍以完稅價格140萬元計算稅額為限。

至於原條文授權行政院在減免年限屆期前半年，得視實際推展情況決定是否延長減免年限，修正草案擬刪除相關文字，以符合今年6月立法院審議《貨物稅條例》修法時的意見。

油電車也應適用

對於相關修法，邱文福受訪時說，電動車雖然使用電、不是像燃油車一樣排放二氧化碳，但台灣電動車目前使用的電大多還是由煤炭、天然氣發出，因此電動車使用的也還是「髒電」。他質疑，難道油電混合車就不是「綠能」嗎？若未來氫能車可以成功上路，是否也該考慮稅務減免？

邱文福呼籲政府，不要把電動車當成唯一一種綠能車輛，對於其他減少碳排的車種也應享有類似減免。

電動 財政 行政院

