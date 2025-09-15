單次運動有助減緩癌細胞生長 新研究揭最有效抗癌運動

華盛頓郵報報導，運動不僅能增進健康，甚至可能直接透過細胞機制打擊癌症。最新研究指出，單次運動後，血液中的肌肉因子濃度升高，這些物質與抑制乳癌細胞生長密切相關，其中以高強度間歇運動效果最為顯著。

這項由澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）運動醫學研究所進行的研究，找來32名乳癌康復女性參與。她們被分成兩組，一組進行一次高強度間歇訓練，可選跑步機、腳踏車機或划船機等；另一組進行重量訓練，運動時長均約為45分鐘。

運動後，受試者血液樣本被加進實驗室培養的乳癌細胞中，結果顯示，癌細胞增長顯著減緩，部分甚至死亡。而在運動前抽取的血液則未出現任何抗癌效果。

研究作者紐頓（Robert Newton）表示：「研究結果說明，運動可以直接影響癌症生物學，藉由強大的分子訊號抑制腫瘤生長。」

其他癌症也觀察到類似作用。2024年6月新英格蘭醫學雜誌一項研究指出，結腸癌康復者若接受監督下的快走與高強度運動，3年後復發率比未運動者低37%，效果甚至優於多數預防藥物。

不只如此，伊迪斯科文大學研究更指出，某些運動型態可能在對抗癌症更有效，而且即使是單一次運動，依然有強大效果。

研究中，高強度間歇運動的抑制效果優於重量訓練。檢測發現，間歇運動能顯著提升血液中的介白素-6（IL-6）等肌肉因子（myokines）濃度，而這些物質與抑制腫瘤增長密切相關。雖然重量訓練效果相對較弱，但研究人員指出，增加肌肉量同樣能提升肌肉因子，因此仍具正面價值。

至於輕度運動，例如散步或緩和活動，專家認為可能刺激不足，難以釋放足量抗癌物質，效果有限。

專家總結，運動對癌症倖存者而言不僅僅是提升體能與生活品質，它更可能啟動生物反應，釋放來自肌肉的「抗癌訊號」。研究團隊呼籲，癌症患者在醫師評估後，可考慮將高強度間歇運動納入日常，以降低復發風險。

