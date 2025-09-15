憂鬱治療無效檢測揭PTSD 常春藤學子重啟人生路
看似人生勝利組，未必一帆風順，一名常春藤名校生長期因精神狀況所苦，憂鬱治療無效，檢測是創傷後壓力症候群（PTSD），改變療程獲得改善，變得積極上進，立志當精神科醫師。
「透過基因檢測達到精準用藥，這對精神醫學來說，這條路仍在開發、摸索中。」國立成功大學醫學院醫學系精神學科特聘教授楊延光今天在一項活動中表示，大部分精神科醫師憑藉著以往治療經驗，精神醫學領域在精準醫療上迄今發展步伐緩慢，仍處於傳統的「症狀指標」。
精神醫學領域診斷困難，並不是只發生在台灣，美國也有類似狀況，美國亞利桑那大學醫學院教授暨精準精神醫學中心主任尼庫勒斯古（Alexander B.Niculescu）提到，曾遇過一名就讀常春藤名校的學生，父母是典型虎爸虎媽，長期以來，學生精神狀況一直不佳。
雖然個案接受憂鬱症的治療，卻始終未見明顯改善，後來轉學至一般的專科學校。幸好接受完整檢測，才發現其實是患有創傷後壓力症候群（PTSD）。醫療團隊調整治療策略，停止使用以往針對憂鬱症的藥物，只保留少量抗憂鬱劑量，並改以專門針對PTSD的治療方式。
尼庫勒斯古說，這案結果療效顯著，病況明顯改善，也變得更積極上進，未來立志成為精神科醫師，幫助有相似經歷的人。這樣的個案故事顯示，若能透過檢測，客觀地了解患者的狀態及未來的風險，並找出最適合的治療方案，將可大幅提升治療效果。
衛生福利部統計，台灣憂鬱症盛行率為8.9%，全台近200萬人具有憂鬱傾向，重度憂鬱症患者占5.2%，人數約12萬多人。楊延光說，臨床上會發現，某些藥物適用某些患者，對於其他患者則治療效果有限，一般在用藥在2到4週後仍不見任何改善，醫師才會評估加重劑量或考慮換藥。
許多患者承受「試藥、換藥」的考驗及煎熬，對於基因篩檢在神經醫學領域的運用，楊延光寄以厚望，認為可達到3大目標，首先是協助精神科醫師精準用藥，現有第一線抗憂鬱症藥物約近10種，基因篩檢報告可做為醫師開立藥物的重要參考依據。
再者，是掌握病友自殺風險，楊延光說，憂鬱症患者為自殺高風險族群，透過血液篩檢白血球基因，可以精準預測病友心理韌性高低，如果自殺指數偏高，即可提高藥物劑量，或是緊急安排住院。
確診憂鬱症類型，楊延光表示，在瞭解神經傳導物質分布狀況，可以進一步確診病友為單純憂鬱症，或是較複雜的雙極性疾患，也就是躁鬱症，甚至是其他精神疾病。甚至可能可作為未來定期健康檢查的一部分，幫助評估患者的心理健康及預防任何未來困擾。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言