極地旅遊爆紅！登南極台灣人創新高 百萬圓夢只為「這件事」
「南極」這個地球盡頭的夢想清單，近年成為台灣高端旅客打卡熱點！根據國際南極組織協會（IAATO）統計，台灣人登陸南極近兩年達400 人，創下歷史新高，這群人是誰？為何願意砸百萬完成夢想清單？
高端旅遊「產值」驚人
全球南極登陸人次在疫情後加速回升，根據國際南極組織協會（IAATO）統計2024、2025 年皆維持每年約8萬人次，美國占比四成，中國約一成，日本更首度躍升前十名。而台灣雖僅占0.5％，每年約400人，但已創下歷史新高，因為對比 2018 年以前累積台人登陸南極人次僅1370人，如今短短幾年就翻倍成長。
在這400人中，有一半是參加元本旅遊的極地包船。專營高端旅遊市場的元本，2023年12月首度推出南極包船，截至2025年三次極地包船已累積近600名顧客。元本董事長游國珍表示，每年約 200 位台灣旅客跟團，其中45％「回流」參加北極航程，形成南北極雙向的夢想清單體驗。
游國珍觀察，和一般旅遊產品不同，極地旅遊的規劃期動輒2至3年，與以往半年、一年或說走就走的旅遊計畫有明顯差異。高端旅客越來越看重「深度稀缺」與「獨特體驗」，甚至會在旅行中結識志同道合者，再自行組團包船。
遊南極女性占六成
元本的顧客數據也揭露了族群輪廓，參與極地團的旅客中，六成是女性，這群女性客群偏好個人化的服務、精緻住宿、美食以及獨特的沉浸式活動；而旅客中，醫療專業人士高達 18％，更曾出現單一航次有38位醫師同船的紀錄。年齡層方面，以60歲以上占比58％為主力，但40~60歲族群近年成長至33.7％，被視為最具潛力的新興客群。
「很多企業主、精英客群把極地列入人生必訪的旅遊清單，」游國珍指出，這群客人出手大方，元本的夢想清單遊程平均花費約新台幣50萬元，極地行程則約98萬元，就有一對夫妻檔3年內參加12次遊程，總花費上看千萬。
不過，對旅行社來說挑戰仍在。游國珍分享，極地行程往往需經中轉，高端客戶又有6到七成偏好搭乘商務艙，航班供給壓力極大。元本的作法，是透過「提前出發、延後回程」或「分流搭乘不同航班」因應這些特殊需求。
全球顧問公司貝麥肯錫2025年最新發布的報告指出，60歲以下的奢華旅客已占整體市場八成，其中資產逾3000萬美元的VIP客群熱愛直升機可達的秘境，游國珍直言，高端旅遊市場趨勢朝向深度、稀缺以及價值體驗，明年將再度啟動新一輪包船計畫，台灣旅客在全球高端市場正在被看見。
（本文出自2025.09.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
