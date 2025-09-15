韓迷「台灣感性」 專家：愈在地愈國際 旅遊趨勢轉向當地庶民生活

聯合報今天報導「台灣感性대만감성」一詞在南韓社群平台暴紅，許多南韓年輕人一窩蜂在台灣老舊巷弄或雜亂招牌前拍照，交通部觀光署則抓緊這波熱潮，近日前往韓國搶客，以台灣感性為號召。學者認為，這代表旅遊趨勢已不再是傳統觀光景區或精心設計的景點，轉而是融入當地日常的庶民生活軌跡，呼應「愈在地愈國際」這句話，但也無須為了觀光客做過多改變，反而會失去「台灣感性」的原味。

南韓歌手吳赫與模特兒妻子黃智敏來台拍攝婚紗照，兩人選擇的是牽手奔跑過擺著摩托車的斑馬線，以及在拆遷前的和平新生天橋、雜亂的招牌和破舊的老公寓前留影；南韓男團BTS成員j-hope在IG上秀出台灣街景，也不是台北101大樓的信義計畫區，而是密密麻麻的舊樓房。

在南韓旅居十多年的作家、韓文譯者陳雨汝認為，南韓年輕人愛上的是老舊雜亂背後隱藏的「放鬆感」，這是台灣城市魅力所在，也是高度競爭和高度壓抑的南韓社會所缺乏。

在台韓籍YouTuber「跟著多多一起走Dada Kim」說，以她目前生活的台南為例，具有「台灣感性」的地方是神農街及安平老街，可將具有年代感的街道、建物保留下來，甚至修建成為酒吧、咖啡廳、博物館等，對南韓人來說穿梭街道有時光回溯的感覺；四草綠色隧道也是，觀光客戴上斗笠、搭船遊河，都是深具「台灣感性」的復古、穿越感。

多元且虔誠的宗教信仰也是韓客想體驗的文化。多多表示，南韓信仰多為佛教、基督教及天主教，寺廟、教堂外觀較樸素，但來台隨處可看到各種具特色且大大小小的廟宇，也相對具特色。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，這波「台灣感性」熱潮也反映民眾在旅遊時講求的「真實性」，喜歡看當地庶民生活軌跡，呼應「愈在地愈國際」這句話。政府及業者不用刻意做太多改變，否則反而會失去「原味」，維持日常就是吸引觀光客來台的誘因。

不過，針對部分正在重建或改建的居民重要設施或建物，在設計、規畫時可以融入觀光、國際化行銷的概念，屆時不僅可保有台灣特色，方便當地民眾使用，觀光客造訪時也可呈現乾淨整潔、交通便利和觀光友善的一面，像是台北南門市場就是最好的案例之一。

貴賓旅行社總經理王全玉指出，自由行的年輕旅客會對台灣復古街道感興趣，但會參與觀光團的遊客大多是55歲以上的民眾，他們可能不見得熱衷「台灣感性」的網路熱潮，政府應做好韓客旅遊市場行銷分析。 南韓知名獨立樂團HYUKOH主唱吳赫與模特兒妻子黃智敏，曾來台在街道天橋上拍攝婚紗照，被認為引領「台灣感性」風。圖／截自hyukohtw IG 南韓女團 NewJeans來台取景拍攝「How Sweet」MV，傳統公寓的背景非常「台灣感性」。圖／NewJeans IG

